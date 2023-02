Por necesidad, lagunero ingresa a la música y ahora la gente lo apoya

El talento lagunero está en todos lados, eso ya lo reafirmamos.

Cada semana, El Sonidero Lagunero recibe en el foro de SigloTV a diversos artistas de la región de todos los géneros, pero ahora el programa salió a nuestras calles y conocimos a Fernando del Rincón.

“Fer”, recorre día a día diversos restaurantes de la Comarca, a los que lleva su música, acompañado de su guitarra, una armónica y un botecito en el que las personas le depositan las monedas con las que lo ayudan.

“Empecé a cantar en 2004, fue por necesidad, pero ahora ya lo agarré como un trabajo. Me ha ido muy bien, gracias a Dios.

“Tengo cuatro hijos, y he logrado mantenerlos gracias a la música porque además de andar en restaurantes, la gente me contrata para sus eventos”, comentó.

Recordó Del Rincón que él laboraba en una cervecería y al ser despedido buscó opciones para salir adelante, como buen lagunero que es.

“Hubo un recorte de personal en la cervecería. Tenía y tengo amigos músicos y me hicieron ver que tenía talento para cantar. Al principio, tomé una guitarra prestada y me fui a los camiones a cantar, ahí empecé y luego me fui a los restaurantes”, externó.

(FOTO: ESPECIAL)

Pese a que las personas lo tratan bien, Fernando dijo que ha habido ocasiones en las que ha recibido malos tratos.

“Al andar en esto, uno se topa a todo tipo de gente. Hay personas que te admiran, pero también hay otras que al contrario, hasta me ha dicho groserías o me han dicho que me callé, pero eso no me desanima”.

El artista informó que ha hecho castings para varios programa, sin embargo, no ha quedado en ninguno.

“He ido a varios, pero, pues no he quedado. La verdad es que sí me gustaría estar en un programa así para que la gente sepa quién soy y cuál es muy talento”.

Fernando compartió que él no se encasilla en ningún género.

“Tengo un repertorio variado, como puedo cantar una cumbia, también puedo sacar una balada o algo de rock”.

Por otro lado, Fernando dijo que tiene distintos ídolos como Mijares, Luis Miguel y Alejandro Fernández.

(FOTO: ESPECIAL)