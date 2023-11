'Por miedo callé las agresiones'

Los momentos de violencia que vivió con su expareja, aún le despiertan temor a Emilia, nombre ficticio a solicitud de la entrevistada, quien durante más de 15 años ha esperado justicia por parte de las autoridades del Centro de Justicia y Empoderamiento, así como de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Pese a esa nula respuesta, seguirá insistiendo hasta que su agresor sea castigado.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Emilia compartió su historia, con la intención de abrir los ojos a esas mujeres que han sido víctimas de violencia y que por el temor que ha ejercido su agresor o bien, por temor al qué dirán, deciden callar.

Aunque su pesadilla fue hace más de 15 años, las agresiones que sufrió tanto físicas como psicológicas, aún le duelen al recordarlas.

Emilia tenía 18 años cuando conoció a Sergio, su expareja, en un negocio de comida rápida, en donde ambos trabajaban. Reconoció que por presión de él y sobre todo porque en su casa no tenía tantas libertades, decidió comenzar una relación amorosa.

Desde el inicio, dicha relación fue tormentosa. "Primero fuimos amigos y luego fue como trabajándome, más que nada lo hice presionada, pero en el transcurso del noviazgo, comenzó a presentar actitudes de celotipia, no quería que hablara con mis amigos, me revisaba el celular, me espiaba en el trabajo, en la escuela… fueron meses", compartió.

Durante ese tiempo, también hubo insultos, descalificaciones, pellizcos, empujones, que sufría incluso frente a sus compañeros de trabajo que, a fin de evitarse problemas, nunca intervinieron.

Al terminar la relación, Emilia compartió que, al llegar a casa, cuando sus padres se encontraban laborando, Sergio la sorprendió al interior. Aún desconoce si en algún momento él robó sus llaves para después sacar una copia y poder ingresar.

"Me violó… por miedo no dije nada a nadie, ni a mis papás, solo a mis amigas más cercanas. Pasó el tiempo y me embarazó y aún así no dije nada".

El tiempo pasó y Emilia prefirió callar. Cuando el embarazo estaba más avanzado, se lo dijo a él porque no encontraba apoyo en nadie más. Fue entonces que le dijo que se quería casar con ella. A los seis meses de gestación, sus padres se enteraron. "Cuando se enteraron, sobre todo mi mamá ejerció mucha presión en mí para que me casara", y así fue.

Durante el embarazo, los insultos y sobre todo la violencia física seguían. En más de una ocasión, la agarró a patadas. Pese a ello, su bebé nunca estuvo en riesgo.

Ni el día de la boda, las agresiones pararon. Aunque la juez se puso en medio de los dos durante una discusión, la ceremonia se llevó a cabo. "Al final cada quien se fue a su casa. Nunca viví con él".

En ese tiempo, pudo notar, que su expareja era agresivo hasta con su propia madre. "Lo escuché insultar a su mamá y yo decía, si a su mamá la trata así, qué nos esperamos todos los que estamos a su alrededor".

En el tiempo que estuvo casada con él, Emilia retomó sus estudios de Derecho. "Me esperaba detrás de la puerta para golpearme e insultarme, me reclamaba que con quién había estado, que seguro andaba con un hombre y otro. Él pensaba que ese era mi oficio porque de eso no me bajaba".

Por suerte dijo, a su pequeña nunca la agredió.

Un año y tres meses después de su matrimonio, ella le pidió por teléfono que deseaba el divorcio, a lo que él extrañamente, accedió en ese momento.

Emilia tiene presente ese tiempo, puesto que la pequeña acababa de cumplir meses de nacida, por lo que días después, le llamó para comunicarse con su exsuegra, quien le dijo que pretendían festejar su cumpleaños. Ante la insistencia accedió.

Al llegar ese día en casa de su exsuegra, extrañamente solo estaba su hija, a quien había recogido de casa de sus padres, su expareja y su exsuegra, quien a los pocos minutos dijo que tenía que salir. Los dejó solos.

"Ella se salió y apenas iba a agarrar el teléfono para marcarle a mi mamá para decirle que fuera por mí, y me lo arrebató y lo estrelló contra el piso". En la casa, además las ventanas estaba tapadas y había desconectado los teléfonos.

En ese momento, la comenzó a agredir verbalmente, advirtiéndole que no lo podía dejar. Le decía que si no era de él, no sería de nadie. "Que prefería matarme y luego matarse él y que la niña a ver quién la cuidaba".

Llena de miedo, le dijo que no lo dejaría. "Me agredió y me violó", recuerda con enojo. A la par, le decía que no gritara porque nadie la escucharía, pues los vecinos tampoco estaban para apoyarla. Todo estaba preparado en complicidad con su madre.

"Yo le veía a él una mirada muy rara, hasta se le veían sus ojos muy oscuros. Es una mirada que no he vuelto a ver en nadie".

Para Emilia fue la noche más larga de su vida. Los tres, se quedaron en la sala. Esa noche no pudo dormir. Al despertar, con cuchillo en mano, le hizo algunos cortes en su rostro, diciéndole que lo dejaría, a lo que ella le decía que no a fin de poder librarse y salir con su hija.

Tras convencerlo de que debía salir a trabajar y dejarle todas sus pertenencias como garantía de que volvería, logró salir y tomar un taxi llevándose a su niña en brazos para nunca más volver. "Sentía mucho alivio y a la vez tristeza por todo lo que había pasado, porque yo pienso que todas las cosas que me hizo, no se las merece nadie. No me las merecía yo", dijo.

Al llegar a casa de sus padres, no les comentó nada de lo sucedido. Fue a trabajar y pidió salir una hora antes para que su madre fuera por ella para evitar que Sergio la recogiera. Al llegar su madre, Emilia le contó toda la pesadilla que vivió con él.

Al día siguiente, acompañada por sus padres, acudió a la Fiscalía del Estado a presentar la primera denuncia por violación.

"Sí me levantaron la denuncia pero al final no prosperó porque me pedían dos testigos de lo que había pasado. Entonces, yo les dije, eso es algo que pasa a puerta cerrada", dijo decepcionada.

Meses después inició los trámites de divorcio. Lo hizo e inició a la par el proceso para que él perdiera la patria potestad de su hija, al considerarlo un riesgo para la pequeña.

Aunque la relación terminó, él siguió violentándola por redes sociales creando perfiles falsos, para amenazarla incluso con hacerle daño a ella y a su familia.

"Sí fallan mucho las autoridades, empezando con la Fiscalía al pedir testigos de un delito que se comete a puerta cerrada. En el transcurso de estos años he puesto varias denuncias en el Centro de Justicia, pero como él ha hecho cosas virtualmente, no lo puedo señalar. Porque me dicen que tiene que intervenir la Policía Cibernética, pero no pasa nada. He hablando con tres licenciadas del centro, y hacen como que trabajan, me piden papelería, y nada pasa".

En este tiempo, tampoco a logrado una pensión para su hija, y menos que sea castigado por incumplir con el pago.

Aunque el recuerdo de lo vivido llega como una pesadilla, Emilia logró rehacer su vida. Ahora está felizmente casada y es mamá de dos. Pese a ello, insistirá en pedir un castigo ejemplar para su agresor a fin de tener esa paz que ha añorado por más de 15 años.

