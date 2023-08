Por iniciar, multas por parquímetros en Lerdo

Tras dos meses de gracia que se otorgaron para familiarizarse con los nuevos parquímetros digitales en Lerdo, a partir de este mes de agosto el Ayuntamiento comenzará con las multas por no pago.

Abraham Sifuentes Zorrilla, titular del departamento de Parquímetros, dijo que se analiza la aplicación de las llamadas "arañas" o inmovilizadores para aquellas unidades que no porten placas y hagan uso de los espacios de parquímetros, al no contar con una garantía para la aplicación de la multa correspondiente en caso de no pago.

El funcionario recordó que fue el 5 de junio cuando entró en vigor este nuevo sistema de parquímetros en el que los usuarios deberán descargar la aplicación gratuita ParkingPay Mx, disponible para los sistemas iOS y Android.

"El programa empezó el 5 de junio… primero le habíamos dado 15 días de adaptación a la ciudadanía para que descargaran la aplicación, entonces empezamos después del día 15 y extendimos 15 días más, no hubo infracciones en el mes de junio pero sí se abrió la aplicación. La gente fue familiarizándose el mes pasado julio".

Después de este plazo comenzará la aplicación de sanciones a través de un sistema que cuenta el departamento a su cargo en el que a través del número de placa identifican cuando el tiempo adquirido terminó.

Dijo que son los adultos mayores los que más complicaciones han manifestado tanto por no estar acostumbrados al uso del propio teléfono así como a la aplicación.

Cuestiones como el cierre de la sesión son los problemas más frecuentes que se han detectado entre los usuarios. Para atenderlos, la aplicación cuenta con un número de atención, ya sea de forma virtual como personal a través del áreas de Parquímetros.

El titular dijo que el uso de inmovilizadores son de las cuestiones que se analizarán, sobre todo por aquellas unidades que no portan placas o se encuentran al interior.

Los puntos de pago para aquellas personas a las que se les dificulta el uso de la aplicación son: Birria San José, Copy Center, La Casa de Nova, Papelería Zero, Más Pc, El Rincón de Michoacán, El Regalo, Repcel, farmacia Acosta, papelería Anáhuac, desayuno Olibolita, artesanías Marín, sucursal Bennys Kids en Madero, sucursal Bennys Kids en Aldama, El Temporal, Aliancita, estética Mariol, Gema telas, ropa Luvandi y Levok.

"Hay puntos de venta en diferentes comercios establecidos a los cuales pueden ir las personas que no le sepan a la tecnología; en la Presidencia no, (porque) la idea es que a esos puntos se les deja un porcentaje por parte de la propia empresa, creo que un tres por ciento por el punto de venta, entonces es para que se beneficie esa gente", explicó el alcalde Homero Martínez.

El edil aseguró que al momento el cambio a este nuevo sistema de parquímetros "se ve que está funcionando".