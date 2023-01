¿Por fin será el año de Netflix en los Oscar? All Quiet on the Western Front levanta la mano por el 'streaming'

El servicio de "streaming" Netflix tiene varios años en la lucha para que sus películas compitan en los Oscar, y no solo eso, sino que se lleven premios. Ya ha ocurrido con cintas como Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, que se llevó premios importantes como mejor director y película extranjera. También las cintas The Irishman y Mank, con 10 nominaciones cada una. Y aunque ha destacado con algunos otros premios y nominaciones, la plataforma del logo rojo ha logrado llevarse el más importante, el de mejor película.

Hay que destacar que en la carrera del Oscar y la aparición controversial de los servicios de streaming en la competencia, el servicio prácticamente nuevo, Apple TV+ se le adelantó al gigante Netflix. El año pasado (2022), su drama familiar, Coda, se alzó como mejor película. Una gran polémica, pues The Power of the Dog, de la directora Jane Campion y estrenada en Netflix, ya se había llevado el premio de mejor película en otras entregas de premios, y era la favorita.

Este año, parece que Netflix, en medio de la pérdida de suscriptores, optó por incrementar el contenido de cine que pudiera darle esa estatuilla que han estado cerca de ganar. La sorpresa fue la película alemana Sin Novedad en el Frente (All Quiet on the Western Front), que se veía venir su nominación como mejor película internacional, pero sorprendió al alzarse con varias nominaciones, 9 en total, incluida mejor película; siendo la segunda cinta con más categorías para competir, empatado con Los espíritus de la Isla, que tiene la misma cantidad, y siendo superada por Todo en todas partes al mismo tiempo, que lidera con 11 nominaciones.

Sin Novedad en el Frente se coloca como una favorita de los Oscar, y podría ser la cinta que le dé la batalla a la protagonizada por Michelle Yeoh, y finalmente darle a Netflix su tan deseado premio de mejor película, que les han arrebatado en otros años.

¿De qué trata Sin Novedad en el Frente?

La película se estrenó en Netflix en el 2022, se trata de un intenso drama ambientado en la Primera Guerra Mundial. Esta cinta bélica se realizó en Alemania y es una adaptación del libro del mismo nombre de Erich Maria Remarque que se publicó originalmente en 1929.

En esta historia se retrata con crudeza como fue la lucha de la Primera Guerra Mundial, desde el punto de vista alemán. Todo esto a través de los ojos de un joven que está ansioso por ir a la guerra, pero una vez que forma parte de la pelea, se da cuenta de lo que en verdad es esta desgarradora batalla.

Sin Novedad en el Frente cuenta con las actuaciones estelares de Daniel Brül, Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, David Striesow y Edin Hasanovic.

Se puede ver desde ya en Netflix.

Estas son las categorías en las que compite Sin Novedad en el Frente:

Mejor película

Mejor guion Adaptado

Mejor película internacional

Mejor diseño de producción

Mejor maquillaje

Mejor fotografía

Mejores efectos especiales

Mejor banda sonora

Mejor sonido