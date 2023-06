Por estrenarse la segunda temporada de And Just Like That... por HBO Max

La segunda temporada de And Just Like That..., la cual tendrá once episodios en total, se estrenará con dos episodios el jueves 22 de junio por HBO Max.

El elenco que regresa para la segunda temporada de la serie incluye a Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Kristin Davis (Charlotte York), Sara Ramírez (Che Diaz), Sarita Choudhury (Seema Patel), Nicole Ari Parker (Lisa Todd Wexley), Karen Pittman (Dr. Nya Wallace), Mario Cantone (Anthony Marentino), David Eigenberg (Steve Brady), Evan Handler (Harry Goldenblatt), Christopher Jackson (Herbert Wexley), Niall Cunningham (Brady Hobbes), Cathy Ang (Lily Goldenblatt) y Alexa Swinton (Rose Goldenblatt).

Este proyecto es producido por Michael Patrick King, John Melfi, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon.