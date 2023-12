Por esto, Jorge Negrete apodó a Queta como 'la arañita Lavat'

Esta mañana se dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento de Queta Lavat, actriz de la época de oro que siempre se mantuvo vigente, pues sin importar los problemas de salud que la llevaron a ser hospitalizada hace unos meses, seguía activa en sus redes sociales, sobre todo en TikTok, pero además de experimentar como influencer, la actriz vivió grandes experiencias en el pasado, como compartir créditos con Pedro Infante y Jorge Negrete, quien la apodaba "la Arañita Lavat", ¿cuál fue el motivo?

En una entrevista que Lavat concedió a Cristina Pacheco, en 2018, la actriz recordó cómo se introdujo en el mundo de cine, luego que de su prima María Elena Márquez, quien ya había participado en varias películas, la invitara a trabajar con ella. En esa época, Queta tenía sólo 13 años y aunque quería parecer en la pantalla, reconoció que en principio se sentía avergonzada y hacía todo para ocultarse de ser captada por la cámara, durante las filmaciones de "Las colegialas" de 1946.

"Ella me metió al cine en 'Las colegialas', me daba mucho miedo y me escondía de la cámara, (y ahora que es mi amiga), pero María Elena me decía: ´-Vente junto de mí y aquí te quedas´, y pues así fue venciendo el miedo poco a poco", recordó.

Otro de los aspectos por lo que se sentía inhibida en los sets de filmación, era porque desde muy chica era una amante del cine, entonces ya conocía a las actrices y actores con los que llegó a trabajar y que conoció cuando iba a las matinés que se proyectaban en el cine Encanto, ubicado en la calle Serapio Rendón. Uno de ellos fue Gustavo Rojo, con el que actuó en su cinta debut: "El galán Gustavo Rojo, guapísimo, fue una película deliciosa".

Pero la película que la lanzó al estrellato fue nada más y nada menos que "Dos chicos de cuidado", rodada en 1953, la cual fue impulsada por la casa productora Cinematográfica Televoz, fundada por el expresidente Miguel Alemán, quien además fue su compañero de primaria años antes.

En esta película, Queta obtuvo un papel protagónico, junto a Pedro Infante y Jorge Negrete.

"La película maravillosa, llevaba setenta y tantos años de haberse filmado y sigue vigente, se exhibe y todo mundo la ve y la ve, porque es una delicia de película", consideró.

Durante el tiempo que duraron las grabaciones, Lavat mantuvo un trato muy respetuoso con sus compañeros de reparto, sobre todo con Negrete, pues cuando conversaban siempre se refería a él como "don Jorge", quien, a su vez, le llamaba mucho la personalidad de Queta, que llevaba a cabo actividades que para él sólo realizaban las abuelitas, como tejer.

De acuerdo con los recuerdos de la actriz, cada que descansaba entre una escena y otra, aprovechaba para ponerse a tejer, pues era una actividad que la apasionaba, pero que hacía que Negrete la cuestionara constantemente.

"Don Jorge me decía: '-¿Cómo que una niña tejiendo? No, esas son cosas de las abuelitas de allá de Guanajuato, ¿usted por qué teje?'", fue de ese modo que comenzó a llamarla "la Arañita Lavat".

En ese momento, Queta tejió el mantel que utilizaría en su boda con Armando Carillo Ruíz, el cual le fue presentado por su prima, Mariana Elena, cuando la actriz filmaba su segunda película y del que se enamoró inmediatamente.

"Desde niña tejo, tejo mucho, me gusta fíjate... yo veía mucho a mis tías, mis abuelas, mi madre y aprendí y me gustó muchísimo, me aboqué a tejer un mantel para cuando me casara y tejía y tejía", argumentó.

Fue así que luego de ocho años de noviazgo, Queta y don Armando se casaron y estuvieron juntos por 43 años: "Era guapísimo, desde que lo vi me prendé de él".