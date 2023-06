Por esto Angélica Vale le agradece a Paco Stanley por haberla bulleado

"El show. Crónica de un asesinato" ha revelado diversos aspectos en torno a la muerte de Paco Stanley; la docuserie hace una minuciosa investigación en la que da voz a diferentes personajes clave para comprender todo lo ocurrido y aunque Angélica Vale nunca advirtió nada de lo que estaba pasando, sí estuvo presente en los foros donde el conductor grababa sus programas, por lo que ahora rompe el silencio y habla acerca de la relación que sostuvo con el presentador de TV.

El asesinato de Paco Stanley siempre ha causado interés en el público, tanto en las personas que lo vivieron como en aquellos extemporáneos que pertenecen a las nuevas generaciones; no por nada, el video donde Mario Bezares baila el muy famoso "Gallinazo" y, entre tanto ajetreo, cae de su bolsillo una supuesta bolsista con cocaína, cuenta con miles de reproducciones en YouTube. Por ello, cuando se estrenó la docuserie, dirigida por el periodista Diego Enrique Osorno se convirtió en uno de los contenidos de streaming más comentados en redes sociales.

De entre los aspectos que más han llamado la atención -además- es que el rostro de Angélica Vale aparece en muchos de sus episodios, cuando todavía era muy pequeña, pues la joven acudía al foro donde Stanley grababa su show para promocionar las puestas en escena en las que estaba participando en ese momento, publicidad que no era sencilla de conseguir para la gente del mundo del teatro, pues conseguir que se hablara de una obra en televisión era tan costoso como publicitar alguna marca comercial.

Este es uno de los motivos por los que "la Vale" siente una eterna gratitud por el presentador, quien falleció a los 56 años, así lo dejó entrever en una entrevista para medios que ofreció en su presencia en el teatro López Tarso, donde la actriz rememoró la poca apertura que había en la televisión para el teatro.

"Que te dejaran hacer publicidad para tu teatro en televisión... no existía, tenías que pagar los mismos millones que pagaban las grandes empresas para anunciarte y los teatreros no teníamos ese dinero", reconoció.

Sin embargo, Paco Stanley dejaba que ella hablara de las obras en que aparecía totalmente en vivo, sin que eso le costara ningún peso aunque sí una cuota, pues Angélica recuerda que Stanley la bulleaba a cualquier provocación: "Cada vez que yo le hablaba o cada vez que yo le caía en el foro, -junto a Martín Urieta- él me daba una oportunidad y me bulleaba obvio", destacó la actriz e imitó la forma en que don Paco la molestaba: 'Ay, ahí viene Angeliquita a hablar de su obra de teatro, ¿qué obra estás haciendo, a ver?' y entonces bulléandome me daba toda la publicidad del universo, eso no lo hacía nadie", explicó.

Por ello, la actriz recuerda a Stanley como una persona muy especial, pues no solo le guarda gran estima, sino que tuvo la oportunidad de trabajar con él cuando el conductor produjo y actuó en "El tenorio cómico", lo que lo convirtió en un hombre muy importante en la vida de la entonces joven. También destacó que agradecía que no la hubieran llamado para dar su testimonio en la docuserie, debido a que considera que era tan joven que ni cuenta se dio de nada de lo que, en ese momento, estaba pasando.