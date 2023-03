Por esta razón Rebecca Jones y Angélica Rivera terminaron disgustadas

Cuando Rebecca Jones y Alejandro Camacho eran matrimonio, se aventuraron juntos a explorar otros ámbitos del entretenimiento incluyendo la producción, fue por eso que decidieron hacerlo con una telenovela y esa fue "Huracán", en la que tuvieron como protagonistas a Eduardo Palomo y Angélica Rivera, la cual no tuvo los resultados que esperaban y además terminaron con una relación tirante con la exesposa de "El Güero" Castro.

"Nosotros siempre dijimos no (a Angélica Rivera), necesitábamos una actriz preparada, con más solvencia y más compromiso. Ella no estaba convencida, decía que el papel de Palomo era más importante y llegamos a la ridiculez de tener que desglosarle por computadora las escenas para demostrarle que tenía más", contó Rebecca Jones a la revista Magazzine en su momento.

Alejandro Camacho explicó que originalmente la protagonista iba a ser Rebecca, pero no podía estar haciendo las dos cosas (actuar y producir) al mismo tiempo y comenzaron a buscar actrices, Verónica Merchant fue la mejor opción para ellos, pero no lograron concretar nada, entonces fueron los directivos de Televisa quienes decidieron que fuera Rivera.

Era 1997 y tanto Palomo como Rivera venían de hacer éxitos como "Morir dos veces" (1996) y "La dueña" (1995) respectivamente, por lo que tenían la difícil tarea de superar a los personajes que la gente todavía tenían muy presentes, así que aquí comenzaron las dificultades para esta producción, comenzando porque Eduardo Palomo seguía teniendo la imagen de Juan del Diablo de "Corazón salvaje" (1993) y que nunca perdió hasta el día de su muerte en 2003.

Pero otra cosa que dificultó el trabajo de grabación de "Huracán", el cual se realizó en su mayoría en Mazatlán, Sinaloa; fue la poca química que los protagonistas tenían, aun así con encuentros y desencuentros entre ellos, se terminaron los 120 capítulos, donde se contó la historia de Helena, una reconocida bióloga, y Ulises, un hombre de mar que no tiene buena reputación, quienes tienen una historia de amor pendiente entre ellos y que juntos pelearán contra un magnate corrupto que está contaminando una de las bahías.

Cosas como que Angélica Rivera no quisiera cambiar su peinado ochentero por otro más moderno, usar ropa ajustada o bikini cuando su personaje de bióloga requería un atuendo de uso rudo como un traje de buzo, que no quisiera tomar clases de buceo, que en las escenas candentes con Palomo se llenara de parches el pecho, haciendo que la escena se viera incómoda e incluso abandonara varias veces las grabaciones porque algo no le gustara, fueron las cosas que sacaron de sus casillas a los productores y pidieran a Emilio Azcárraga Milmo que pusiera un alto a estos desplantes.

Cuando las grabaciones terminaron, Angélica declaró en la revista Teleguía que había sido frustrante y que se había arrepentido de haber aceptado esta telenovela, porque ella había tenido que hacer muchos sacrificios, comenzando porque acababa de dar a luz a su primera hija (Sofía Castro) y casi no estaba con ella por las largas jornadas de trabajo, para que al final no fuera lo que ella esperaba y que la novela no contó con la aprobación del público, así que no quería volver a trabajar con Alejandro Camacho y Rebecca Jones.

"Nos tenía sin dormir", dijo Alejandro Camacho en dicha entrevista con Magazzine y aseguró que ellos tampoco querían repetir la experiencia y que de las fallas aprenderían para futuros proyectos.