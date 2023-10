Por esta razón los fanáticos celebran el regreso de la cabeza rapada de Bad Bunny

A más de un año de haber lanzado el exitoso álbum Un verano sin ti, Bad Bunny volverá con 22 nuevos temas en su próximo estreno que, a días de salir a la luz ya está dando de qué hablar, sobre todo por el look de cabeza rapada al que está regresando el reguetonero y sus fanáticos “se han vuelto locos” con sus reacciones en las redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram, el “Conejo Malo” dio a conocer que será el viernes 13 de octubre cuando su nuevo disco esté disponible en las diferentes plataformas digitales, apuntando al que el material lleva por título “nadie sabe lo que va a pasar mañana”.

Sin embargo, aunque en internet se ha filtrado una lista con los supuestos nombres de las canciones y las colaboraciones que incluiría en este disco, lo cierto es que Bad Bunny no ha hecho nada oficial, pero mucho se especula sobre una nueva rola junto al colombiano, J Balvin, quien también lleva bastante tiempo sin sacar música.

Pero volviendo al tema de la cabellera, que Bad Bunny apareciera con el “coco rapado” ha ilusionado mucho a sus fans, quienes escriben en sus perfiles de redes: “vuelve el rey del trap”.

“Benito se fue y regresó Bad Bunny”, “Bad Bunny se calveo, vuelve con un álbum de trap”, “va a volver el prime de Bad Bunny”, “bienvenido de nuevo, señor Bad Bunny”, se lee en los comentarios más virales sobre la cabeza rapada del cantante puertorriqueño.

Fue en el 2017 cuando el estilo sin cabello de Bad Bunny quedó marcado por el lanzamiento de éxitos como Si tu novio te deja sola, Soy Peor, Chambea, Me acostumbre, Tu no metes cabra, Amorfoda, entre otros.

La portada de su nuevo disco también se ha colado en las tendencias, tratándose de una ilustración del cantante montando a caballo, algo que se ha vuelto una constante en los dos descubrimientos que ha hecho sobre su siguiente álbum, Where she goes y Un Preview, siendo este el tema número 22 en la lista de su nueva producción y que muchos aseguran, es un vistazo a lo que podría trabajar Bad Bunny el siguiente año 2024.

Durante este 2023, la vida de Benito ha dado un gran giro tanto en lo personal y en lo profesional, pues después de algunas actitudes que le han costado las críticas, así como su relación con Kendall Jenner, ha despertado y apagado en algunos el interés sobre el artista, sobre todo cuando nuevos exponentes latinos se han logrado posicionar en el gusto del público a nivel global, por lo que todos esperan que el disco de Bad Bunny realmente se convierta en un nuevo “boom” en la industria musical.