Por esta razón Eminem pudo haber sido vetado por la NFL

El Super Bowl a lo largo de su historia ha estado envuelto en diversas polémicas. En más de una ocasión, el show de medio tiempo se ha visto comprometido con prácticas que no van de acuerdo con la National Football League (NFL). Una de ellas fue la que protagonizó Eminem.

El rapero fue el anfitrión del "half-time" en la LVI edición del Super Bowl (febrero de 2022), junto con Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 cent, Mary J. Blige y Kendrick Lamar. Fue la primera vez que el concierto quedó a cargo de la escena del Hip-Hop.

Sin embargo, al término del espectáculo Eminem realizó un gesto que la NFL consideraba como mala idea. Y el trasfondo del desacuerdo se debe a lo ocurrido con Colin Kaepernick, exjugador de los 49ers de San Francisco.

En 2016, Kaepernick se arrodilló durante un partido de fútbol americano a manera de protesta contra el racismo, la desigualdad y violencia policiaca para la comunidad de afroamericanos.

Y es que la protesta de Kaepernick causó molestia a Donald Trump, en aquel entonces presidente de Estados Unidos. Desde luego, el acto le valió el despido como quarterback de los 49ers y, al mismo tiempo, fue vetado de las siguientes temporadas.

Después de la protesta de Kaepernick, al poco tiempo se sumaron diferentes celebridades en solidaridad. Rihanna fue una de las más conocidas, pues rechazó presentarse en el show de medio tiempo en más de una ocasión.

Con los escándalos de desigualdad racial acechando a la NFL, la liga de futbol consideró inapropiado el hecho de que Eminem se arrodillara con la cabeza abajo, en un aparente homenaje al movimiento encabezado por el ex mariscal.

Por mucho tiempo se especuló que el intérprete de Lose Yourself habría sufrido un veto por parte de la NFL. Y es que, a través de Twitter, el periodista Eriq Gardner indicó que la liga habría censurado a Eminem tras prohibirle realizar dicho gesto.

En entrevista para The Post, representantes de la NFL negaron haber censurado al rapero de 50 años. Asimismo, aseguró que ningún deportista ha sido sancionado por realizar actos de protesta en el campo.

Según lo declarado por Eriq Gardner, Eminem no fue el único artista con restricciones en el espectáculo del "half-time". A Snoop Dogg se le negó vestir trajes relacionados con pandillas, mientras que a Dr. Dre le pidieron no cantar la frase Still D.R.E., ("todavía no estoy amando a la policía").