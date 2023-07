Por esta razón, Barby Juárez y Jorge Losa podrían sacar a Sergio Mayer de La Casa de los Famosos México 

La estrategia de Sergio Mayer no está funcionando con la Barby Juárez y Jorge Losa dentro de La Casa de los Famosos México.

Parece que la paciencia y la fortaleza mental que han demostrado al no caer en las constantes provocaciones de Mayer para discutir, tiene ahora a dos habitantes del cuarto cielo entre los favoritos del público.

En semanas pasadas, Jorge Losa tenía “cansada” a la audiencia por siempre ganar los privilegios ante las pruebas de líder que le permitían librar la nominación al igual que Barby, algo que también causaba molestia con los famosos del “Team Infierno” que aún busca que sean cinco de ellos quienes lleguen a la gran final.

Pero además de su resistencia, la convivencia que han tenido en los últimos días y las demostraciones de apoyo a Nicola Porcella, quien se perfila como uno de los favoritos para llegar a la final, les ha dado popularidad en el reality.

Un ejemplo, fue cuando Nicola tuvo una fuerte reacción que lo llevó al llanto tras pelear con Wendy, siendo la boxeadora quien se acercó a él para motivarlo y recordarle el valor que tiene él dentro de La Casa de los Famosos, acto que repitió este martes luego de que Poncho de Nigris lo criticara por ser el protagonista de todas las historias que les compartió la producción en una “función de cine”.

“Tu no tienes porque dar ninguna explicación ¿qué tienes qué explicar? no tienes que explicar nada”, me mencionó Barby Juárez después de que Poncho mostrara su disgusto, al mismo tiempo que Jorge Losa le sugirió que ignorara las reacciones de su “Team Infierno”.

Además de que Barby Juárez y Jorge Losa han reconocido lo fuerte que ven a Wendy y Nicola dentro de La Casa de los Famosos y que a los demás les ha empezado a incomodar, como es el caso de Sergio Mayer, quien asegura que no conocía ni sabía del poder que tenía Guevara afuera y que de haber sabido que se iban a aprovechar de él para impulsarla en la televisión, no hubiera aceptado.

Los dichos de Mayer en redes sociales han sido descalificados desde hace una semana e incluso, en repetidas ocasiones se ha vuelto viral el hashtags Fuera Sergio.