'Por Dios, mis ojos'; Eduin Caz y su baile que está causando repudio en redes sociales

La popularidad que Grupo Firme alcanzó en 2022 sólo puede compararse con la cantidad de polémicas en la que se han visto envueltos, en especial su líder y vocalista, Eduin Caz, quien se ha convertido en todo un tema de conversación durante los últimos meses, ya sea por su vida amorosa o sus polémicos bailes arriba del escenario.

En septiembre del año pasado, la agrupación originaria de Tijuana rompió récord de asistencia en la capital mexicana, al reunir a más de 280 mil personas durante el concierto que ofrecieron, de manera gratuita, en el Zócalo de la ciudad, posteriormente se presentaron en el Estadio Azteca para amenizar uno de los partidos de la NFL y más tarde abarrotaron el Foro Sol con dos shows en los que hubo de todo.

Aunque las actuaciones de los Firme siempre se han caracterizado por ser una auténtica fiesta, recientemente la banda reveló que iniciarían una gira por Estados Unidos en la que presentarían un espectáculo nunca antes visto, en que incluyen algunos bailables, invitados especiales, mucha pirotecnia y varias coreografías, que ya han sido muy criticadas.

Y es que en las redes sociales se filtró un video en el que puede apreciarse parte del show de Caz y compañía, pero lo que llamó la atención de los usuarios es que el cantante aparece junto a casi una decena de bailarines, mientras bailan uno de los corridos más famosos del regional mexicano, "Se fue La Pantera". Para muchos fans, tanto del grupo como del género, el hecho de que Eduin le haya puesto coreografía a este tema, fue algo completamente imperdonable por lo que las críticas y burlas no tardaron en hacerse presente.

"'Se fue la Pantera' el musical","High School bélico", "Demos un aplauso para los alumnos de 2° B por su participación"," Qué oso", "El momento que mantiene humilde a los bailarines", "Grupo Firme se está poniendo muy raro", "Ya perdimos Eduin Caz", "Pensé que era Ana Bárbara", "Por Dios, mis ojos", "Así es como se echa a perder un corrido", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Si bien, en el momento, ni Caz ni ningún otro integrante respondió a los ataques, ahora es el propio Eduin quien decidió dar réplica a sus detractores y les mandó un contundente mensaje en el que queda claro que no sólo no le importa lo que digan de sus coreografías, sino que continuará haciéndolas; incluso, advirtió ya prepara una nueva: "Sacando la coreografía del siguiente corrido, por cierto, me la pelan", escribió.

Por si fuera poco, también se expresó respecto a quienes aseguran que la fama y la popularidad de su agrupación ya es cosa del pasado y que han sido superados por los famosos corridos tumbados y artistas como Peso Pluma o Junior H: "El que diga que ya me fui, díganle que tengo toda la gura vendida y alv", compartió en un segundo mensaje.