Por adeudo, maestros realizan paro laboral

Por supuestos incumplimientos de pago del incremento salarial ponderado del 1, 2 y 3 % y la retroactividad correspondiente, ayer inició un paro de labores en el Instituto 18 de Marzo de Gómez Palacio.

El adeudo que se calcula es de 5 millones de pesos y son 157 personas afectadas, entre docentes y administrativos, mismos que están incorporados a la delegación D-II-2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El pasado martes amagaron con tomar la Subsecretaría de Educación de La Laguna de Durango pero se retractaron, quedando únicamente la medida de suspender las actividades escolares.

Los quejosos, dicen que en febrero del año pasado, se autorizó el incremento y que el pago se haría de acuerdo al nivel salarial de los docentes y del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE).

Comentaron que se han realizado varias mesas de trabajo con las autoridades educativas pero que no han tenido respuesta.

Lo último que les dijeron es que sus claves no están consideradas en el catálogo del FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa) para el incremento ponderado. Sin embargo, las y los afectados señalan que en su momento, la Secretaría de Hacienda federal anunció dicho incremento y que siempre se habló de porcentajes y montos para todos los trabajadores de la educación, sin distingo de claves ya que en cada estado de la República mexicana tiene diferentes claves presupuestales de pago. Aseguran que su nómina depende de la Secretaría de Finanzas del estado de Durango y no del FONE por lo que no entienden la negativa de pago.

Ayer por la mañana, Roberto Cerna Sifuentes, secretario general de la citada delegación sindical, dijo que son alrededor de 130 docentes y 27 personas del área administrativa las que están a la espera de su pago.

Dijo que antier se comunicaron con el secretario de Educación de Durango, José Guillermo Calderón Adame y que les dio confianza de que estaban trabajando en el tema. Aseguró que esta problemática no solamente se presenta en el Instituto 18 de Marzo sino también en otras escuelas del estado.

El delegado comentó que en las mesas de negociación, se ha planteado que el aumento se pague de manera inmediata y que el adeudo se cubra de forma proporcional.

Ayer, se reunieron con representantes de la Subsecretaría de Educación Media y Superior del estado para tratar el tema.

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Francisco Ibarra Guel, comentó que es el FONE quien determina las claves y que están buscando una solución pues hay algunas de ellas que no aplicaron. Informó que platicaría con los afectados y que una de las propuestas sería hacer algún tipo de cambio de clave, sin que ello sea algo definitivo.

Mencionó que ellos se tienen que sujetar a la normatividad federal y al presupuesto pues no se puede aplicar algo que no esté autorizado. Insistió en que es un tema federal pero que el gobierno de Durango tiene la responsabilidad de hacer las gestiones y manifestar lo anterior a la Federación.