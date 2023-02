'Por acá todo bien', reporta Alfredo Olivas tras rumores de secuestro

Después de que se reportara que presuntamente Alfredo Olivas había sido privado de su libertad, el cantante ha utilizado sus redes sociales para negar estos hechos.

A través de estas plataformas, el intérprete del regional mexicano aseguró que se encontraba bien y que en un par de minutos daría más detalles.

"Mi gente, por acá todo bien, ahorita nos reportamos", escribió a través de sus historias en Instagram.

Sin embargo, minutos después Olivas borró la publicación y subió otra en la que se le observa aún en cama bajo el texto:

"Qué está pasando doctor!!".

Los primeros informes, mencionaban que fue al circular a la altura de Concha del Oro, cuando presuntamente cinco elementos del staff fueron interceptados por un comando armado.

Fue luego de despojarlos del vehículo en el que viajaban, así como de sus pertenencias, cuando fueron puestos en el libertad, y según trascendió, autoridades coahuilenses fueron quienes los apoyaron.

Alex Jiménez, coordinador de medios de Alfredito, declaró para el programa Sale el Sol.

"Dijo que no le pasó nada, que está bien, que estaba dormido en su casa", sin embargo, dijo desconocer si lo asaltaron, pero que no estaba secuestrado y que no atentaron contra su vida.

"A lo mejor algo pasó con su equipo de trabajo, pero Olivas está en su casa", detalló el periodista Gustavo Adolfo Infante para mencionado programa matutino.