Poncho Herrera podría sorprender en concierto de RBD

Sin bien la agrupación RBD ya hizo su regreso a los escenarios en la muy mencionada gira que actualmente realizan por Estados Unidos, Poncho Herrera dejaría de ser el gran ausente, pero bajo una condición.

“Es un éxito rotundo, seguirá siendo un éxito y eso es algo que me da mucho gusto porque es algo que les llena y hace feliz a muchas personas, no solo a México sino también Estados Unidos, Brasil, Sudamérica. Me da mucha felicidad y mucho orgullo poder decir que la están rompiendo, es algo fantástico”, expresó el también actor durante su encuentro con la prensa en la gala de los Premios Ariel.

Al ser cuestionado sobre si le interesaría asistir a apoyar a sus compañeros en uno de sus conciertos, Alfonso Herrera, dejó la puerta abierta.

“Estoy trabajando, pero si me invitan, lo valoraré”.