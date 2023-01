Poncho Herrera niega haber pedido 10 millones de dólares para estar en RBD 

Hace un par de días RBD anunció a través de redes sociales su gran regreso a la música, después de varios años de haber permanecido en un hiatus.

En ese entonces, se dio a conocer que la mayoría de los ‘rebeldes’ regresarían, incluida Dulce María; sin embargo, no estaría Poncho Herrera.

Ante su negativa a participar, fueron muchos los rumores que comenzaron a circular, entre ellos los que apuntaban que el actor había pedido bastante dinero para participar en la gira de RBD.

"De entrada les dijo: 'miren, la verdad es que ami no me enorgullece haber estado en el grupo, ni me siento digno de haber pertenecido a RBD, si lo hago, lo haré por dinero y la cifra para que yo haga la gira serán 10 millones de dólares", dijo una presunta fuente a la revista mexicana TvNotas.

Esto provocaría que a través de sus redes sociales, Poncho Herrera saliera a defenderse de los rumores, asegurando que todo lo que se decía en esta revista era completamente falso.

“Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento”, escribió en su cuenta de Twitter. “Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones”.

Tras esto, el mexicano aseguró estar agradecido con el proyecto y sus compañeros de banda, a quienes les desea siempre lo mejor:

“Estoy agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá. Siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de Rebelde. De la misma forma que mis compañ[email protected] me han apoyado en absolutamente todo, cosa que aprecio profundamente”.

Para finalizar con su mensaje, Poncho aseguró que Rebelde siempre significará algo importante para él a pesar de los años:

“Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que uno quiere en la vida, algo que intento día a día… a veces lo logro y a veces aprendo. Y a los fans mi agradecimiento eterno por tanto apoyo y cariño. Feliz 2023.”, finalizó el actor.

Estos comentarios desencadenaron un sin fin de reacciones al respecto, y es que mientras que algunos usuarios estaban de acuerdo con el actor, otros no le perdonaban Poncho que no sea parte de la gira de despedida de la banda.