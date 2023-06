¿Poncho de Nigris tuvo intimidad con La Tigresa? el actor lo revela en La Casa de los Famosos

Una vez más Poncho de Nigris dio de qué hablar luego de responder si había sostenido relaciones sexuales con la fallecida actriz y cantante, Irma Serrano, 'La Tigresa'.

Fue hace varios años cuando Poncho de Nigris se robó los reflectores del medio del espectáculo luego de que fuera involucrado sentimentalmente con la actriz Irma Serrano, rumores que nunca fueron confirmados.

Ahora, durante su participación en La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer le preguntó a Poncho si alguna vez había tenido intimidad con la fallecida actriz de cine de ficheras, a lo que el regiomontano, jurándolo por le nombre de su fallecido hermano, negó estos hechos.

"Te lo juro por mi hermano que en paz descanse, nunca. Lo juro por mi hermano y por mis hijos. Nunca la cachondeé", le reveló a Sergio Mayer.

Al finalizar, el polémico regiomontano aseguró que ella en algún momento 'La Tigresa' sí le ofreció tener relaciones sexuales, pero el aun así se negó: "Ella me pidió una vez, se me desnudó, y me dijo: 'cogeme', pero no, nunca pasó".

Cabe destacar que estas no han sido las únicas declaraciones que Poncho ha realizado adentro de este reality, ya que en otra ocasione el empresario arremetió contra Adal Ramones, con quien tiene una gran enemistad desde hace varios años.

"Es una mierda de persona, por eso todo lo que hace; programas y proyectos le va mal, porque fue mierda, fue una mierda de persona, y cuando lo vea, se lo quiero decir en la cara", comentó en aquel entonces.