Poncho de Nigris se confiesa sobre las gomitas de THC que metió a La Casa de los Famosos México

Poncho de Nigris ya no tiene filtros para hablar sobre su gusto por consumir marihuana, algo que desde hace un tiempo salió a la luz después de una de sus trabajadoras del hogar filtrara unas fotos que invadieron la privacidad del influencer regiomontano. Ahora admite su consumió THC en La Casa de los Famosos México y cuanta cómo eso lo hacía caer en decir cosas "que no debía".

"Te voy a decir algo que pasó que no debería, a ver si no me meto en pedos. Me llevé unas gomitas de CBD, pero tenían un poquito de THC", contó para el podcast de Roberto Martínez, agregando que Apio Quijano y Sergio Mayer también se comían las gomitas “relajantes”.

De Nigris, relata que se comía las gomitas cuando no había nada qué hacer dentro del reality, pero admitió que había ocasiones en que eso lo hacía hablar de más.

“Nos la chingamos supuestamente para relajarnos, pero te paniqueas culerísimo. De repente, ‘pasa al confesionario’, y te hacen un confesionario de media hora que tienes que platicar cosas, pues inteligentes para que la gente siga votando por ti. Yo hubo un momento en el que dije, ‘me vale madre’, pero luego ya no lo hacía”.

Poncho, asegura que solo se llegó a comer tres gomitas, ya en las últimas ocasiones comenzó a sentir que todos lo veían.

La Casa de los Famosos México terminó hace un mes, y se consagró como uno de los programas de mayor audiencia en años dentro de la empresa Televisa, y el éxito del reality podría continuar con una producción especial en la que participen los integrantes del Team Infierno.

¿Qué es el THC y cuáles son sus efectos?

Se llama tetrahidrocannabinol (THC) al compuesto psicoactivo que se encuentra en las plantas de cannabis y se le puede atribuir el "high" a su consumo que exacerba un poco los sentidos, hay relajación con sensación de bienestar y aumenta el apetito.

Se altera la percepción del tiempo y del propio cuerpo, el ánimo puede verse afectado con euforia o sedación.

Disminuye la memoria aunque la estimula también, todo depende de la persona ya que cada organismo es distinto y las emociones del cuerpo funcionan de diversa manera.

Existen estudios de todo tipo sobre sus efectos a corto y largo plazo, por lo que se recomienda que quienes la utilizan con fines medicinales lo hagan con precaución y dosis controladas.