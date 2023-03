Poncho de Nigris muestra la 'herencia' que Irma Serrano le dejó y desata críticas

Fue la mañana de este primero de marzo cuando se dio a conocer la lamentable muerte de la actriz Irma Serrano, mejor conocida como 'La Tigresa'.

A lo largo de su carrera, la controversial cantante tuvo varios romances con algunos hombres del espectáculo, entre ellos se destacan el influencer regiomontano, Poncho de Nigris, quien dicho sea de paso fue uno de los primeros en pronunciarse ante la muerte de 'La Tigresa'.

(FOTO: ESPECIAL)

Sin embargo, después de esto, el regio causó molestia entre los usuarios en redes sociales luego de que revelara la supuesta herencia que la actriz le habría dejado.

Todo comenzó cuando a través de su cuenta de TikTok Poncho mostró un lujoso carro deportivo, el cual bromeó diciendo que se lo había dejado 'La Tigresa':

"Me siento triste obviamente, una señora muy importante en mi vida que me dejó un legado y mucho aprendizaje. Y para todos los que me están preguntando si me dejó algo de herencia, esto es lo que me acaba de llegar, para todos los incrédulos, esto es lo que me llegó, muchas gracias a la señora, siempre la vamos a llevar en nuestro corazón, nunca pensé que me iba a tomar en cuenta para la herencia".

A pesar de que este video había sido en reacción a los señalamientos que aseguraban que había mantenido una relación con la cantante por 'interés', muchos usuarios le comentaron que era demasiado pronto hacer este tipo de “chistes”.