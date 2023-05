Poncho de Nigris, 'el más odiado' en el segundo capítulo de MasterChef Celebrity 2023

La tercera temporada de "MasterChef Celebrity" apenas comienza y ya causa reacciones entre la audiencia, la cual, ha manifestado a través de redes sociales que no está muy a gusto con el cambio de jueces, debido a que han sido muy estrictos a la hora de dar sus opiniones a las y los participantes, sin embargo, también ya eligieron quién en su consentido y también, cuál es el competidor menos querido, pues mientras Eduardo Capetillo Jr. es elogiado por su físico y su capacidad culinario, Poncho Denigris es repudiado por los comentarios que no se ha detenido de hacer.

Anoche se emitió el segundo episodio de la competencia de cocina, la cual, siguió un ritmo similar a lo que sucedió en su debut, debido a que las y los 19 competidores que restan volvieron a ser sorprendidos con un reto de gran complejidad, no por el hecho de hacer equipos de tres, sino que mientras cocinaban estaban unidas e unidos a un delantal, lo que dificultó sus movimientos a lo largo de la hora que la y los chefs les otorgaron para ejecutar su platillo.

Fue así que el equipo de Mónica Dionne, Pedro Prieto y Poncho de Denigris presentó "La tortilla de la Yaya", un plato realizado en honor a la abuelita de Pedro, la cual consistía en una típica tortilla española, con la peculiaridad de que -durante la preparación- se separaba la yema y la clara, así como el agregado del cardamomo, ingrediente que tuvieron que integrar a mitad del reto como parte del reto.

Y aunque la chef Zahie, y los chefs Adrián y Poncho dieron a notar que la técnica de la tortilla no fue la idónea para cumplir con sus objetivos, aplaudieron la salsa y la ensalada que acompañaba al alimento principal, sin dejar de lado que de Nigris no cooperó de forma equitativa, pues sólo revolvió el huevo y agregó la sal, por lo que el originario de Monterrey trató de defenderse inmediatamente, asegurando que no pudo dar más de sí, debido a que sólo tenía libre la mano izquierda.

"Yo le eché un chorro de ganas con la zurda", dijo, sin embargo, la chef Zahie lo tomó como un pretexto y le indicó que no era la actitud que debía tener en la cocina.

A diferencia de su participación pasiva, Eduardo Capetillo Jr, fue reconocido por su iniciativa, mientras colaboró en el equipo de Lis Vega y Fabiola Campomanes, con su "Triología roquefort", pues fue uno de los equipos que mejor se coordinó antes y durante la preparación, pero ni eso hizo que se convirtieran en merecedores de buenas críticas, ya que la y los chefs reprobaron el hecho de que no limpiaran la carne, pues el joven reconoció que cuando prepara carne en su casa no le quita el pellejo.

Y aunque a ambos participantes no les fue muy bien, al inicio de la emisión, en los siguientes retos obtuvieron cierto reconocimiento, cuando el chef Poncho apostó por las tortillas que su tocayo hizo a mano, así como Capetillo ganó el reto del plato más vistoso y que fue fotografiado por un experto, al preparar unos huevos pochados que no sólo lucían bien, sino que tuvieron un muy buen sabor.

Es por todo esto que en redes ya hay muchos comentarios que alientan a Eduardo, al asegurar que es guapo y encantador, así como buen cocinero. En lo que respecta a Poncho, también pueden leerse opiniones que lamentan la salida de Pedro Prieto, pues eso conllevaría otra semana en que de Nigris siga en el programa, pues sus comentarios ya han causado molestia, pues consideran que es "prepotente", "grosero" y "presumido".