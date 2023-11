'Politizar Alerta le costó el presupuesto'

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la regidora Fátima González Huízar acusó que la Alerta por Violencia de Género es un mecanismo que se ha politizado, lo que derivó en la pérdida del presupuesto que se asignaba en años anteriores.

Actualmente no se cuenta con un presupuesto para atender a las infancias que también están incluidas en dicha Alerta, a pesar de la afectación que sufren en su desarrollo al ser víctimas directas o indirectas de actos de violencia.

"Años anteriores había un presupuesto para atender a los huérfanos del feminicidio y ahorita ya no existe y es importante retomarlo para garantizar que estos niños tengan una beca para educación, que tengan atención psicológica y todo el ambiente para garantizar su sano desarrollo".

Durango registró en las últimas semanas tres casos de feminicidio, lo que pone la atención sobre el funcionamiento de la Alerta por Violencia de Género.

Al respecto, González Huízar destacó que "es un mecanismo muy interesante y muy noble para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y sobre todo exigía a los gobiernos estatales que pusieran las condiciones, sobre todo presupuestos, porque la verdad es que discurso sin recurso realmente no vale de mucho", sin embargo, la inversión en políticas públicas se ha estancado.

Actualmente, dijo, no hay recurso asignado desde nivel federal para garantizar que los planes, proyectos y programas se lleven a cabo, lo que deja a los estados y municipios con la responsabilidad de hacer frente al reto del incremento en los índices de la violencia contra la mujer.

Para 2023, el Ayuntamiento de Durango tiene un presupuesto de 14 millones de pesos que buscarán replicar en 2024 en la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos a fin de garantizar que se cumplan las metas en el tema de prevención.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2021 siete de cada 10 mujeres señalaron que fueron víctimas, al menos en una ocasión de violencia de género. El 41.8 por ciento refirió además que estos episodios fueron durante la infancia, es decir, antes de cumplir 15 años.

El 7 de noviembre del 2018, la Secretaría de Gobernación emitió una Alerta por Violencia de Género para 16 de los 39 municipios en el estado. Se trata de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mezquital, Pueblo Nuevo, Poanas, Tamazula, Canatlán, General Simón Bolívar, Mapimí, Nombre de Dios, Rodeo, Tlahualilo, Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro y Guadalupe Victoria, quienes mantienen activa dicha alerta desde hace cinco años.

'FEMINICIDIO Y SUICIDIO SE GESTAN DESDE HOGAR'

Los feminicidios, suicidios y todas las situaciones de violencia que se están viviendo en las familias deben prevenirse desde distintos ámbitos, pero también las autoridades deben "cuidar a las familias", enfatizó el arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez.

En rueda de prensa para presentar el programa de la Marea Matrimonial y Juvenil 2023, que se llevará a cabo el 25 y 26 de noviembre, dijo que la Iglesia busca contribuir al cuidado de las familias, pero también debe hacerlo el Estado.

"La Marea es para ayudar en estas situaciones tan lamentables como son los suicidios, los feminicidios y todas las situaciones de violencia que se dan en las familias, de violencia doméstica que no termina; lógicamente en un contexto como el que estamos viviendo esto se acrecienta por la falta de valores. No solamente le corresponde sembrar a la Iglesia, sino también a las autoridades constituidas porque para eso están, para cuidar a las familias", estableció.

Dijo que lo mejor para afrontar estas situaciones que calificó como lamentables es la prevención, que se debe propiciar desde las familias por lo que la Iglesia promueve diversas actividades para los matriminios en dificultades.

"¿Quieres evitar violencia en tu matrimonio? ¿Quieres evitar violencia de feminicidios o situaciones de suicidio? Sana a las familia, ayuda a sanar a las familias", reiteró.

Y agregó que un corazón vacío no comparte nada, "de nuestro interior y por la boca sale lo que traemos, por eso una respuesta a esta problemática que nace en las familias, porque esos hijos que se suicidan viven en familia, esas situaciones de asesinos se gestan dentro de una familia, no porque la familia lo quiera, sino por los antivalores que se siembran en el seno familiar", citó

Por lo que comentó que la Iglesia contribuye a prevenir estas situaciones con actividades como la Marea, pero también deben hacerlo los gobiernos.

"Las autoridades tienen la gran responsabilidad de custodiar a la familia, no solamente con alguna cuestión de atención médica, psicológica, sino realmente prevenir, cómo atender a la familia integralmente, cómo atender a los niños y me parece, si ustedes han visto los libros de texto, que eso no suma", consideró.