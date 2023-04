Polémica por la brecha salarial entre Pedro Pascal y Bella Ramsey, protagonistas de The Last of Us

Pedro Pascal y Bella Ramsey son los protagonistas de la exitosa serie de HBO The Last of Us.

Los dos brillan en la pantalla por sus destacadas actuaciones y aunque casi salen casi el mismo tiempo al aire y hasta comparten afiche promocionales, a la hora de pagar sueldos los productores hacen una notoria diferencia.

No es la primera vez que se conocen los números millonarios que cobran las estrellas de la televisión. Lo que en esta oportunidad llama la atención es la diferencia de montos entre Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Según Variety, el actor chileno Pedro Pascal cobró un monto total de 600 mil dólares por episodio. Es decir, que en total se llevó una suma de 5.4 millones de dólares por los nueve episodios de la primera temporada. Pedro Pascal participó en Game of Thrones y The Mandalorian. Además, actuó en una gran cantidad de películas.

Por su parte, Bella Ramsey recibió una suma de 70 mil dólares por episodio. Entonces, por los nueve episodios de la primera temporada se llevó un salario de 630 mil dólares.

Es decir, que por el trabajo de toda la temporada cobró lo mismo que Pedro Pascal por un capítulo. Bella Ramsey también actuó en Game of Thrones como Lyanna Mormont y en otros roles secundarios.

The Last of Us es una serie basada en un exitoso videojuego con el mismo nombre. Los protagonistas son Joel y Ellie, Pedro Pascal y Bella Ramsey son los encargados de darle vida a estos complejos personajes.

Las adaptaciones de videojuegos no siempre son buenas porque están dirigidas a un público muy exigente que tiene memoria de detalles ínfimos. En este caso, la serie superó todas las expectativas y logró un éxito rotundo en la plataforma.