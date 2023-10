Polémica entre Ana María Alvarado y Wendy Guevara por críticas a Perdida, pero famosa

“El reality no está mal, está lo que le sigue. A mí parecer, por lo que he visto ‘¿qué es esto?’ no, no no. Muy mal hecho, muy improvisado, muy al aventón”, opinó la periodista Ana María Alvarado sobre el estreno de Wendy Guevara en Vix, lo que provocó la respuesta de la ganadora de La Casa de los Famosos México.

Los dichos de Ana María Alvarado sobre el reciente estreno de Perdida, pero famosa, desataron toda una polémica entre los seguidores de Wendy Guevara, quien no tardó en compartir una reacción "a su estilo".

"¿Quién es Ana María Alvarado? no sé quién sea, pero hay gente que le gusta y gente que no. (...) ese programa es para mis fans, a mí tampoco me gusta su programa".

Guevara, dijo además que la gente que no ha tenido estudios y viene de barrio, son las personas que también ven el programa de espectáculos que Ana María Alvarado comparte con Gustavo Adolfo Infante.

Y para rematar su contestación a Ana María, Wendy invitó a sus seguidores que ya no vean Sale el Sol por sus expresiones sobre las personas de bajos recursos, agregando que en otras ocasiones en ese programa ya habían hablado mal de ella.