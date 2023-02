Poeta Mario Castelán presentará su libro en Torreón

Será este martes 28 de febrero, cuando el poeta Mario Castelán visite Torreón para presentar su libro Punto en medio de un círculo, el cual resultó ganador del Concurso Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 2021. La cita será a las 19:00 horas, en las Galería del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), en calzada Colón esquina con avenida Juárez. La entrada es gratuita.

Se trata de una presentación organizada por el IMCE, institución que también está encargada de la publicación del libro gracias a la Colección Viento y Arena. Castelán estará acompañado por Nadia Contreras, escritora y coordinadora de Literatura en el IMCE.

En una entrevista anterior con El Siglo de Torreón, Castelán compartió sobre su obra que:

“En este caso, el libro (Punto en medio de un círculo) tuvo vida cuando lo leyeron otros poetas y cuando determinan que tiene este honor de llevar el premio, para mí adquiere una dimensión distinta. Entonces lo volví a leer y es como si escribiera para mi yo del futuro, que algún momento va a entender un poco más o a integrar esos versos. Más que una búsqueda, tengo la esperanza de que la poesía me encuentre y me siga sorprendiendo como un niño”.

Nacido en 1978, en Pánuco, Veracruz, Castelán es un autor saltillense por adopción. Doctorado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de York (Reino Unido). Aunado a su escritura, labora como profesor investigador en el Posgrado en Robótica y Manufactura Avanzada del Centro de Investigación y Estudios. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Sobre su trabajo poético, Mario Castelán considera que no tiene una búsqueda definida. Ignora a ciencia cierta si en realidad busca algo, aunque logra encuentro con los versos. El título de su poemario remite a que, de manera inconsciente, el poeta quiso posicionarse en medio de un círculo.

“Me aproximo a la poesía como me aproximaría a un volcán, con mucha distancia y probablemente no voy a poder escalar […] Mi aproximación a la poesía sería a distancia para poder ser visto por ella, no creo que pueda verla para aproximarme como a un objeto preciado o algo que esté a mi alcance. No siento que la poesía esté a mi alcance en este sentido, creo que la rodeo y espero que me vea”.