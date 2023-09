Plataformas para buscar empleo este 2023

Cada vez más empresas adoptan relaciones laborales derivadas del mundo digital. El mercado laboral se expandió a plataformas en línea, un proceso acelerado por la pandemia, convirtiéndose en otra de las formas de contratación.

Existen infinidad de páginas para buscar empleo dentro de la región donde se resida o incluso en el extranjero. Generalmente, éste último en modalidad remota.

Las siguientes recomendaciones son ideales para buscar ofertas, realizar comparativas para ampliar las oportunidades de trabajo, establecer redes de contactos profesionales, entre otras ventajas.

OCCMundial

Se ha posicionado como una de las mejores opciones para buscar empleo a nivel mundial, ofreciendo más de cuatro mil anuncios nuevos cada mes. Se caracteriza por su interfaz amigable y por la flexibilidad en la cantidad de datos requeridos para registrarse.

Es posible hacer búsquedas por ciudad, estado, categoría, tipo de contrato, empresa o empleos más buscados.

Ofrece perfiles de las empresas empleadoras mostrando detalles, opiniones, puntuación y vacantes que se encuentran disponibles.

Indeed

Es una plataforma propiedad de una empresa matriz japonesa llamada Recruit Holdings Co., Ltd.

Se cataloga como un sitio web que ofrece acceso gratuito para conectar con nuevas oportunidades.

Su navegación es pensada para optimizar la búsqueda, crear alertas de empleo y para crear un perfil que sea atractivo para los reclutadores.

Fiverr

Funciona como plataforma de despegue para personas que busquen dedicarse a ofrecer sus servicios como freelance.

En lugar de buscar ofertas de empleos, tiene el objetivo de conectar el talento con las empresas. Entre los servicios más populares se encuentran: diseño, marketing digital, search engine optimization (SEO), big data, animación y video, entre otras áreas más.

Contiene un apartado de guías de negocios, marketing y marca para sentar las bases para comenzar a crecer dentro del mundo freelance.

Para lograr resultados es indispensable crear un portafolio para mostrarlo en el perfil, así como definir las tarifas a cobrar y condiciones. Todo ello ayudará a construir una reputación dentro de la plataforma.

Bumeran

Esta plataforma ofrece herramientas para impulsar la carrera profesional, tales como: hacer un test de personalidad para mostrarle a las empresas cuáles son las fortalezas, realizar una presentación con ayuda de material multimedia, etc.

La búsqueda dentro de este portal permite encontrar los avisos publicados al día, empleos de tiempo completo y medio tiempo, prácticas, etc.

LinkedIn

Tal como Facebook, funciona como una red social para consolidar una red de contactos profesionales que, a su vez, deriven en oportunidades laborales.

Existen analistas de talento de diferentes empresas que crean perfiles para ofertar nuevos puestos. Esto fomenta el dinamismo dentro de la página, pues un nuevo empleo está al alcance de un like.

Get on Board

Se trata de un sitio encaminado hacia la tecnología, ya que está diseñado específicamente para personas dedicadas al data science, diseño de experiencia del usuario (UX/UI), programación y marketing digital.

Contiene filtros de búsqueda más avanzados que otras opciones de plataformas. Por ejemplo, permite ordenar las publicaciones en función del salario.

No será necesario esperar tanto tiempo para recibir una respuesta por parte de los reclutadores, puesto que “Get on Board” contiene una política en la que exige a las empresas que actualicen a los aplicantes en función de saber si fue seleccionado o no.

Portal del empleo

Es una página que depende del Gobierno Federal de México. Este respaldo oficial brinda mayor confianza a las empresas para publicar sus ofertas, debido a que tendrán el aval de pertenecer al gobierno.

También brinda capacitaciones, becas, información sobre próximos talleres, ofertas especiales, detalles sobre las nuevas ferias de empleo y programas que ofrece el Servicio Nacional de Empleo para ampliar las oportunidades.