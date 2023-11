Plaga de ratas afecta a colonia El Fresno

La plaga de ratas que afecta a la colonia El Fresno desde hace algunos años ha ocasionado la muerte de perros por el veneno que personas de ese sector colocan en los parques y otros espacios de uso común; habitantes pidieron el apoyo de las dependencias municipales para atender estos problemas.

Según dieron a conocer, desde 2018 comenzaron a notar la presencia de los roedores, mismos que no han podido erradicar, sino por el contrario, se han ido reproduciendo que es muy frecuente verlos en los depósitos de basura, jardines de las casas y los árboles.

Como consecuencia de esto, hay quienes han contratado los servicios de fumigación de empresas o, bien, han colocado algunos productos químicos o cebos envenenados en las banquetas, las áreas verdes o incluso mezclados con carne cruda, lo que ha generado que éstos sean ingeridos por las mascotas y hayan muerto.

Una vecina de ese sector aseguró que, desde mediados de septiembre hasta la fecha, han muerto unos cuatro perritos por envenenamiento, incluido el suyo, y dentro de éstos también un callejerito que, por desgracia, comieron el producto químico.

Y es que según mencionó, también han empezado a proliferar los perros sin dueño por todo ese sector, una situación que reportaron al área de Control Canino municipal, donde les hicieron saber que no era posible hacer el retiro de los animales, ya que esta práctica es sancionada penalmente.

La colonia El Fresno cuenta con unas tres plazas o parques para el uso del vecindario, pero debido a la presencia de ratas y los casos de envenenamiento denunciados por los quejosos, ya no son utilizadas, pues prefieren no dejar salir a sus hijos a jugar para no arriesgarlos.

"Ese veneno que ponen puede comerlo cualquiera, no solamente los animales, sino también los niños que andan en el parque", dijo la quejosa.

Los habitantes del sector indicaron que ya han solicitado la intervención de las dependencias municipales, pues desde hace cinco años han tenido que lidiar con la presencia de ratas en las afueras de los domicilios y en los parques de la colonia.

Para tratar de advertir a los colonos, empezaron a colocar lonas que advierten del riesgo de envenenamiento y la prohibición de colocar esos productos para proteger la salud pública.

"Cuidado con sus hijos y mascotas, riesgo inminente de envenenamiento; vigilancia vecinal 24 horas, prohibido aplicar veneno en la vía pública", señalan los letreros, junto con un número de WhatsApp para hacer llegar los reportes.

COLOCACIÓN DE CEBOS DEBE TENER AUTORIZACIÓN

Las Direcciones de Medio Ambiente y Salud Municipal, dirigieron un escrito a los colonos con fecha 17 de noviembre, en respuesta a las quejas por la muerte de mascotas que recibieron de ese sector.

El documento señala que la aplicación de cebos con veneno solamente puede realizarla personal con licencia federal, expedida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Las personas que coloquen dichos cebos sin tener autorización, incurren en la posibilidad de envenenamiento no sólo de mascotas, sino de humanos, con la responsabilidad legal que esto significa, según refiere el escrito.

Destaca también que los dueños de mascotas tienen la obligación de que lleven correa en la vía pública.

En cuanto al reglamento de Protección y Trato Digno a los Animales, refiere que los poseedores de los mismos deben acompañarlos en su tránsito en la vía pública, con correa, y tenerlos identificados con placa u otro medio.

Problemática

Vecinos de El Fresno solicitaron el apoyo de las autoridades.

* Denunciaron que han muerto envenenados 4 perros.

* Esto se debe a que algunas personas han colocado veneno para combatir las ratas.

* Los roedores han proliferado desde hace algunos años.

* La colonia El Fresno cuenta con unas tres plazas o parques para el uso del vecindario.