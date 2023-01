'Piojo' Herrera no será el técnico de la Selección Mexicana: 'Tuca' Ferreti

Durante un programa en vivo de ESPN, Ricardo “Tuca” Ferreti declaró ‘por error’ que Miguel Herrera no será técnico de la Selección Nacional, mientras realizó una llamada telefónica para el panel de Futbol Picante.

Fue este viernes, cuando Ferreti llamó al conductor guatemalteco Álvaro Morales durante la emisión en vivo, pensando que se encontraba fuera del aire, sin embargo, Morales tomó la llamada del extécnico de la selección, en lo que la charla empezó a fluir de forma natural entre ambos.

“Yo te quiero preguntar algo: ¿de dónde sacas los candidatos? ¿Nomás porque un tipo da una entrevista es candidato? Tú conoces mi perfil, no voy a los programas, soy un tipo de persona distinto. Si te doy una entrevista, los otros medios se ‘encabronan’ y si les doy a otros, tú te ‘encabronas’, vamos a platicar, la neta, no hay candidatos, hay ofrecimientos, un candidato va a salir de la Comisión de Selecciones y después de la junta de dueños, la Comisión va a proponer dos o tres tipos para ser entrenador y la Comisión de Dueños también proponer a alguien, pero no hay candidato, la Comisión de Selecciones está en stand by y yo te platico una, el ‘Piojo’ no va a ser, y no solo por el tema de los ‘Aztecos’”, a lo que ‘Tuca’ hizo una pequeña pausa en la llamada.

Después, Ferreti se percató del error que había cometido, al pensar que el programa que estaba viendo por televisión era grabado, sin embargo, la llamada con el panel de ESPN estaba siendo transmitida en cadena nacional.

“Yo te hablé porque creí que era grabado y una cosa que a mí me gusta es la discreción” cerró el que fuera técnico multicampeón en el futbol mexicano con Chivas, Pumas y principalmente con Tigres, equipo con el que tuvo una época dorada, del 2011 al 2021.

“ALMADA ES UN GRAN ENTRENADOR”

Tras los cuestionamientos sobre Herrera y Almada para dirigir al Tri, Ferreti señaló que el extécnico de Santos y actual entrenador de Pachuca, campeón del futbol mexicano, sería una buena opción para hacerse cargo del combinado nacional y aseguró que le gusta su perfil, “Almada es un gran entrenador, es el entrenador campeón del futbol mexicano, ¿Y decir que no me gusta? Estaría mintiendo, el trabajo que hizo con Santos y Pachuca es excepcional” concluyó el brasileño.

La Selección Nacional se encuentra acéfala en este momento, desde la partida de Gerardo Martino tras el fracaso del Tri en el Mundial de Qatar 2022.