'Piojo' Alvarado culpa a Liga MX por perderse cumpleaños de su esposa

El Clásico de Clásicos, entre América y Chivas, se jugará este sábado 16 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca.

Las Águilas (6°) estarán recibiendo a un conjunto rojiblanco (4°) con el objetivo de propinarle su tercera derrota consecutiva.

Además, la escuadra de Coapa intentará llegar a seis partidos en fila sin conocer la derrota luego de tres victorias y dos empates en el Apertura 2023.

El encuentro más esperado del torneo ya comenzó a calentarse desde el Día de Medios que organizó la Liga MX en El Coloso de Santa Úrsula.

Sin embargo, un tema a resaltar durante el evento fue la declaración de Roberto Alvarado en contra de la propia liga.

El Piojo manifestó su inconformidad por realizar actividades con la prensa porque le quitan días de convivencia familiar.

"Personalmente no me gusta que sea este Día de Medios [porque] te hacen venir dos días antes", sentenció el atacante rojiblanco.

El exjugador de Cruz Azul señaló que por culpa de la Liga MX su evento no podría estar cerca de su pareja durante una fecha importante.

"Me voy a perder el cumpleaños de mi esposa por estar acá. No la he visto en dos semanas ni a mi hija".