Pío López Obrador, hermano de AMLO, demanda a Loret de Mola y Latinus por 400 millones de pesos

Carlos Loret de Mola, por medio de redes sociales, expresó: "Pío López Obrador me demandó a mí y Latinus, por 400 millones de pesos por los videos revelados, ya que le causaron una afectación".

El periodista cuestiona si es una de las estrategias del gobierno para intimidar y callar a los medios de comunicación; ya que en el contenido de dichos audiovisuales se observa a Pío López Obrador recibiendo sobres de dinero en efectivo de manera presuntamente ilegal.

Loret de Mola reitera: "Estoy en riesgo de que me multen o me metan a la cárcel si revelo el proceso que se está llevando a cabo", y pese a esto, "el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha podido desmentirlos", recalca el periodista.

En la grabación difundida de Pio, se puede observar al hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero de manera ilegal por David León, quien se encargó de grabar los videos en un restaurante y en su casa.

En diciembre del 2022, Loret de Mola, en su columna, contó que la demanda que recibió de Pío López Obrador consta de 350 hojas y se le acusa de difundir los videos "de manera descontextualizada y con el fin de dañar su imagen".

Según Loret de Mola, el hermano del presidente exige seis cosas: "La declaratoria judicial de que incurrí en un hecho ilícito, la declaración de que se le causó un daño moral, el pago de una indemnización, el pago del daño punitivo como medida ejemplar, la publicación de la sentencia condenatoria en todos los medios y el pago de los gastos del juicio".