Lagunera pinta sus sueños de rosa con cuatrocientas muñecas Barbie

Será este 20 de julio cuando los cines de la Comarca Lagunera se pinten de rosa con la llegada de la película de Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Es por esto que miles de fanáticos ya se preparan para el arribo de la muñeca más famosa del mundo, un claro ejemplo es la lagunera Nayeli Marrón, una ferviente fanática de Barbie, quien, en entrevista para El Siglo de Torreón, nos contó cómo esta querida rubia influyó personalmente en ella, a tal punto de crear una colección de más de 400 muñecas, convirtiéndose en una de las coleccionistas más populares de la región.

Al inicio de nuestro encuentro, Nayeli nos reveló que su amor por este juguete comenzó desde que era muy pequeña, cuando añoraba tener una Barbie para jugar.

"Somos cinco hermanos, yo soy la de en medio, entonces vienen las fechas importantes que uno espera los regalos y sí me llegaban unas muñecas, pero por diversas cuestiones nunca me llegaban lo que en pocas ocasiones era lo que a mí me gustaba".

Nayeli contó que ella se reunía con una de sus vecinas cuando era muy pequeña para poder jugar con una Barbie; sin embargo, no contaba con la libertad de poder disfrutar de la muñeca como ella deseaba: "Yo hacía lo posible para portarme bien, para que me dejaran salir e ir a su casa a jugar con ella, pero ella era de las que: 'vamos a jugar con la boutique, pero, tú no puedes tocar la boutique, puedes jugar con la muñeca'".

Fue este mismo deseo y, tras haber notado el gran valor que estas muñecas tenían que, a los 20 años, la también maestra del Colegio Cervantes comenzó a coleccionarlas.

"A esa edad yo les di el valor que merecían y comencé a coleccionarlas, ahora sí que el tenerlas y no sacarlas de su caja, se necesita de mucha paciencia, porque ya al abrirlas y tú sacarlas les pierdes el valor".

BARBIE DRAMATIC NEW LIVING, LA BARBIE MÁS ANTIGUA DE SU COLECCIÓN

Con hermosas muñecas adornando la mesa del comedor, Nayeli nos mostró su Barbie Dramatic New Living, la muñeca más antigua de su colección, la cual, sin saberlo, se convirtió en una de las más valiosas.

"En una ocasión, hace seis años, iba caminando por una fayuca y me encontré la muñeca en el piso, estaba toda sucia y me acerco al señor y pregunto por su costo y me responden 'a 15 pesos', rápidamente la compré".

"Cuando llego a mi casa, la baño, la limpio y le arreglo el cabello, después hice una búsqueda para saber qué Barbie era, y me doy cuenta de que era la primera Barbie Made to move, porque es la primera Barbie que saca Mattel que se mueve del cuerpo", contó con gran emoción.

La sorpresa vendría para la mujer lagunera cuando notó el precio que esta muñeca tenía, el cual ha aumentado conforme los años: "seguí investigando y en plataformas estaba como en $5,000 ahora está ya en $9,300".

Sin embargo, Nayeli contó que posee otra casi igual o más costosa que su Barbie Dramatic New Living de 1969, esa muñeca se trata de su Barbie Día de Muertos de 2019, la cual se encuentra en el mercado a un precio de $9, 500, pero su costo no fue siempre el mismo, puesto que incluso llegó a ser rematada.

"Cuando ella sale, en lo que fue en México, le hacían burla, decían que era la Barbie María Félix, ella fue la que saca Mattel y llegó a salir en tiendas a un precio de $1,600, pero como no se vendía empezó a bajar, la dejaron en descuento, pero ahorita en cualquier plataforma que la quieras comprar está entre los 8 mil y 9 mil pesos".

EL CUIDADO DE SUS BARBIES, UNA PARTE MUY IMPORTANTE

Por supuesto que para mantener a estas muñecas en perfecto estado y libres de polvo, la también experta en idiomas extranjeros mencionó que su rutina es que, si las muñecas están afuera de su caja, les limpia el rostro, mientras que el cabello se los deja tal cual, ya que eso podría arruinar el peinado original.

En una ocasión, Nayeli contó que tuvo un accidente con una de sus muñecas, por lo que no dudó en acudir a la tintorería, sin esperarse el trato que el establecimiento tendría con ella.

"Llevé la ropa a la tintorería, yo no podía lavarla, es ropa realmente delicada, porque no sabes si cualquier jabón que tú le compres le vaya a afectar al material, no me la arruinaron, pero sí se me quedaron viendo raro, pero les dije que para mí tenía mucho valor, era la Barbie Black & White, tiene mucho valor, obvio me hicieron firmar un papel de que ellos no se hacían responsables, cuando fui me la dejaron muy bien, muy delicados y muy buenas personas, sí me comprendieron".

A lo largo de todos estos años, Nayeli ha conseguido alrededor de 400 muñecas, y dice que no le importa el precio de sus muñecas Barbie, ya que para ella el valor va más allá de lo monetario.

"Es más el valor sentimental, el decir: 'ya las tengo, son parte de mi colección, eso es lo que me emociona mucho. Es el valor y son las memorias que tiene esa muñeca, esa época que yo no tenía lo que mi amiga tenía y el hecho de ir y ver todas las cositas, yo amaba y era la niña más feliz".

IMPRESIONES A LA PELÍCULA BARBIE

Por supuesto, al ser una gran fanática, Nayeli se prepara para esta película con bombo y platillo, asegurando que, tras ver el tráiler de la película, la directora Greta Gerwig sí ha mostrado varios detalles que sólo los fanáticos podrían observar.

"Yo siento que sí y no, no deja de ser una película comercial, pero creo que más bien que depende de cada uno, es el valor que tú le das, yo sí tengo curiosidad por ir a verla, siento que es como darle un poquito de realidad a los juguetes, amé el outfit de Margot Robbie, hay muchos detalles que le dieron, entonces yo en lo particular sí estoy emocionada, sí quiero ver, ir y disfrutarla, como que digo, siento que es darle vida a algo de lo que hay".

Barbie prototipo. Es la base de la primera Barbie que salió en 1959.