Piloto Majo Rodríguez se lleva un Top 10 en los Tractocamiones de la Súper Copa 2023

Un décimo sitio rescató, la piloto poblana, Majo Rodríguez, durante la segunda fecha de los Tractocamiones de la Súper Copa 2023, efectuada en el Autódromo Francisco Villa de Chihuahua.

La volante del automotor, marcado con el número 7, destacó la obtención de puntos, pese a que no era el resultado esperado.

"No me quedo contenta con el resultado, es un avance terminar la carrera después de varias fallas que se nos presentaron desde la fecha uno, una pista nueva. Teníamos todo para ir avanzando bien, pero lamentablemente el tractocamión no ha quedado en perfectas condiciones", expresó la poblana de 24 años.

"Seguimos en la preparación y mecánica para dejarlo bien en la siguiente fecha, haremos muchos cambios, son cosas ajenas a mí, obviamente con la actitud para ir mejorando, para hacer las cosas bien, ahorita, por lo menos pudimos sumar puntos, quedan todavía seis fechas más", recordó la integrante de la escudería Prime Sports.

Finalmente, Majo agradeció el apoyo de patrocinadores y se dijo contenta con la participación de la afición chihuahuense.