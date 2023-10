Piloto lagunero Cristian 'Conejo' Cantú, listo para correr en el marco de la Fórmula 1 en México

Por segundo año consecutivo, el joven piloto lagunero, Cristian “Conejo” Cantú, tendrá el privilegio de correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, dentro del marco del Gran Premio de México, de Fórmula 1, por lo que estará en el máximo escaparate del automovilismo deportivo en el país.

Visiblemente emocionado y a bordo de su monoplaza, Cantú charló este viernes con Siglo TV en entrevista para el espacio META a Fondo, dentro de una apretada agenda que incluye reuniones de pilotos, prácticas y un par de carreras, todo bajo los lineamientos de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). “El Conejo”, de 16 años de edad, participa en la Fórmula 4 NACAM y en esta temporada 2023 que culminará el fin de semana, ha tenido oportunidad de estar en la parrilla de salida en más competiciones y ya se coronó campeón en dos carreras, además de recolectar más podios, por lo que está en la segunda posición del campeonato de pilotos, solamente por detrás del colombiano Pedro Juan Moreno.

“Por puntos conseguidos en el Campeonato, no hay forma de que alguien me quite, por lo menos, el segundo puesto de la Fórmula 4 Nacam Lationamerica”, dijo el “Conejo” Cantú, quien suma un total de 14 podios en la actual temporada. “De verdad es sumamente gratificante, cuando un niño de 7 ó 10 años se acerca conmigo y quiere una foto, cuando le regalo una foto firmada y le veo su cara de alegría, ese era yo hace tiempo y ahora estoy corriendo en el Autódromo de México”, agregó el joven piloto.

(FOTO: ESPECIAL)