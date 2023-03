Pierde batalla contra el cáncer, Luis Fernando, incansable barbero lagunero

Este viernes 10 de marzo, Luis Fernando Caldera, un joven quien soñaba con ser militar, perdió su batalla contra el Cáncer, enfermedad que lo aquejó desde su adolescencia pero nunca apagó sus ganas de seguir luchando.

Fue su madre, quien informó sobre su partida, luego de que su situación se agravara debido a una recaída que tuvo desde finales del 2022.

En agosto del 2022, Luis abrió las puertas de su casa a El Siglo de Torreón para dar a conocer su historia y sobre todo, sus ganas de participar en una batalla entre barberos, a la cual no pudo asistir por complicaciones.

A través de su blog personal en Facebook llamado Luis Fernando Caldera Rubio, daba a conocer un poco de su vida, sus alegrías, pero también sus tristezas.

Fue apenas el pasado 18 de febrero, que informó que enfrentaba una de las pruebas más duras pues había estado en coma durante 4 días, debido a que se le habían detectado una serie de tumores en su pulmón, “parece que estoy en las últimas”, escribió Luis.

Pero también, compartió los momentos felices que pasó con su familia, en su viaje a Mazatlán, sorpresa que le dieron con motivo de su cumpleaños.

En ese viaje, no perdió la oportunidad de pedirle matrimonio a su novia, petición que hizo a la orilla del mar, y a la cual no pudo decir que no su “ahora esposa”.

Luis Fernando, fue incansable. Tras reponerse de una recaída en el mes de septiembre, preparó una campaña de donación de juguetes a cambio de un corte desde su propia barbería, que abrió junto con su hermana, para hacer la entrega en Navidad, a los pequeños que como él, enfrentaban la misma enfermedad y temían, no recibir nada en esa fecha.

En silla de ruedas y acompañado de familiares, fue el propio Luis Fernando quien entregó los juguetes en Navidad, hecho que hizo sonreír a los pequeños que se encontraban en el Hospital de Alta Especialidad del IMSS número 71 en Torreón.

Es así como se recordará a Luis, como un guerrero incansable, que siempre luchó por sus sueños y que su enfermedad no fue impedimento para continuar.

Descanse en paz.