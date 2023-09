Piden señalización en obras de rehabilitación de carretera federal en San Pedro

Comerciantes del municipio de San Pedro, pidieron que sea permanente la señalización que se coloca en los trabajos de rehabilitación de la carretera federal Torreón- San Pedro, ya que únicamente se ponen las indicaciones, mientras están trabajando y por la tarde- noche los retiran y consideraron que se expone a los automovilistas a un accidente.

Desde hace unas semanas se iniciaron los trabajos de mejoramiento de la citada carretera a la altura del ejido Dolores, pero el representante de Canaco, Óscar Milán, consideró que, se siguen cometiendo algunos errores y ya se tiene el antecedente de un accidente donde perdió la vida un conductor en el tramo entre Madero y Matamoros y al colocar momentáneamente los señalamientos se puede presentar una situación similar, pues dijo que ha habido algunos accidentes leves.

“Desde hace semanas se están realizando trabajos con la reparación de la carretera del lado de San Pedro y su siguen cometiendo algunos errores y graves que puede volver a costar la vida de alguien, como sucedió en el tramo de Madero a Torreón. Ahora andan trabajando a la altura del ejido Dolores en San Pedro, pero por la noche nos dicen que no hay señalamiento y eso provoca accidentes, incluso ya ha habido algunos, porque comerciantes nos han hablado que van rumbo a Torreón y al salir de la curva se topan de imprevisto con la obra” recalcó.

El líder de los comerciantes mencionó que es un buen tramo en el que hay piedra suelta y para quienes no conocen la carretera, el frenar inesperadamente puede provocar algún derrape y si se toma en cuenta que el camino se encuentra a desnivel, es el ejido se encuentra en parte baja, existe el riesgo de que se registre una volcadura o al “volantear” el conductor “brinque” el camellón e invada el carril contrario.

“Corren el riesgo de algún derrape, al frenar de golpe, además la carretera está muy a desnivel de ejido por lo que puede existir el riesgo de alguna volcadura sobre todo aquellos que no la conocen y como todos saben es una carretera muy transitada, por los viajeros porque conecta hacia la ciudad de Saltillo a Monterrey o a las ciudades fronterizas eso puede causar un accidente grave”.

Dijo que no están en desacuerdo con la obra, pues si es muy necesaria, por el deterioro que presenta, pero consideró que hay una mala planeación en cuanto a las medidas de seguridad que la empresa constructora debe implementar.

“Hay que ser conscientes que al no tener los señalamientos debido se pueden originar más accidentes como ya ocurrió entre Matamoros y Madero en donde una persona perdió la vida. No tengo idea de quién empresa constructora esté a cargo de la obra pero el asunto aquí es que, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se está haciendo nada o es muy influyente, porque incluso no se ve vigilancia por parte de la Guardia Nacional y no es posible que si ya sucedió un accidente vuelva a suceder pero ahora en el tramo de San Pedro”.