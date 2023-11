Piden más presupuesto para Tarjeta Madre

Para el próximo año 2024 se prevé iniciar con el programa de la Tarjeta Madre, así como con el apoyo para las personas con discapacidad de 30 a 64 años, los cuales no fue posible concretar durante este 2023.

Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Bienestar Social del Estado (Sebised), Rocío Rebollo Mendoza, quien además informó que se prevé ampliar el recurso para el 2024 de la Tarjeta Madre.

"Estoy incrementando un poco el presupuesto, es una propuesta, no te voy a decir los números, ahí depende del Congreso del Estado, son quienes lo van a determinar, pero sí, nosotros estamos pidiendo un incremento en el presupuesto para Tarjeta Madre y bueno, confiamos en que en que así será", manifestó.

Y dijo que en esta primera etapa se prevé abarcar a mujeres de todos los municipios del estado. "pretendemos abarcar en este año todos los municipios, a todos estará llegando Tarjeta Madre y con un buen número de beneficiarias", afirmó.

En tal sentido, aseguró que ya se hizo una prospectiva en la dependencia; sin embargo, declinó hablar sobre las cifras plasmadas en dicha proyección, al considerar que primero lo debe aprobar el Congreso.

"No te voy a dar ningún dato hasta que el Congreso nos autorice para saber exactamente, no quiero realizar expectativas; nosotros sí tenemos ya una perspectiva de cómo trabajarlo, de cuántas personas beneficiarias y todo pero sería hablarte del aire mientras no tengamos una autorización presupuestal ya por parte del Congreso", indicó.

Asimismo, habló sobre la ampliación de la pensión para personas con discapacidad que se estima concretar el próximo año.

"Nosotros tenemos e incluso ahorita todavía el Estado cuenta con los recursos de lo que se pretendía mezclar con la Federación; sin embargo, no hemos tenido la respuesta de la Federación, no se ha firmado el convenio a pesar de que ya lo mandamos nosotros hace algunos meses, ellos estaban resolviendo algunas situaciones presupuestales. Tenía yo la esperanza de que en noviembre pudiéramos echar a andar ese programa, creo que ya este año va a ser imposible poderlo hacer; sin embargo, nosotros estamos nuevamente proponiendo ante el Congreso recursos para este programa de personas de discapacidad de 30 a 64 años", manifestó.

Y dijo que en cuanto se pueda firmar el convenio con la Federación, se estaría en condiciones de iniciar.