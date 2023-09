Piden denunciar incidentes en zonas alejadas de Durango

Ante la inquietud de profesionales de la salud que, de acuerdo a lo que se ha manifestado en medios, temen acudir a regiones alejadas (ya que se han registrado casos de asaltos) el titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, exhortó a que denuncien formalmente.

"Lamentablemente no tenemos, yo todos los días participo en las mesas de seguridad y ahí se determinan todos y cada uno de los incidentes del día, no he tenido ningún comentario. A mí me gustaría que si eso llega a suceder se denuncie para poder nosotros tener conocimiento de esos hechos y eventualmente ponerle solución, vía las corporaciones de seguridad", mencionó.

A un año de que inició la actual administración estatal, consideró que se ha avanzado mucho en el tema de gobernabilidad.

"No lo decimos nosotros, lo dice el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Durango es el tercer estado con los mejores índices de seguridad en el país. La gobernabilidad se ha venido estableciendo de manera recurrente, como en todos lados existen protestas y temas que se puedan eventualmente manifestar", indicó.

No obstante, no han sido problemas que afecten la imagen de la entidad. "En lo general yo considero a Durango un estado con gobernabilidad y seguridad, y eso está haciendo que corporaciones internacionales estén volteando a ver a Durango para invertir aquí", estableció.

Finalmente, confirmó que en términos generales los libros de texto ya están repartidos en las instituciones de educación básica de la entidad.