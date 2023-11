Piden confianza en aplicación de ISN

Luego de los señalamientos del sector industrial por la nula aplicación de los recursos del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) en La Laguna de Durango, el gobierno estatal pidió confianza y aseguró que hay procedimientos abiertos en la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción en este sentido.

Raúl Meraz Ramírez, subsecretario de Gobierno en La Laguna de Durango, dijo que el recurso de ISN no se ha aplicado porque, primero, cuando esta administración llegó, no había nada.

"No encontramos nada, pedimos comprensión de parte de los empresarios, ellos hacen un llamado de que desde el año 2019 no se aplica el ISN, efectivamente, pero nosotros llegamos en 2022, entonces son cinco años después de que se dejaron de ejercer los recursos y nos piden que clarifiquemos qué ocurrió en el 2019, 2020, 2021 y 2022 que no estuvimos", comentó.

Recordó que los consejos que formaban parte de la revisión y aplicación de estos fondos se deben legitimar, actualizar y que se clarifiquen los procedimientos por los que se aplicarán los impuestos, cuando existan, porque esos recursos, reiteró, ya no estaban cuando inició la actual administración estatal.

"No encontramos su aplicación correcta, entonces, hay algunos procedimientos abiertos en la Contraloría del estado, incluso en la Fiscalía Anticorrupción, donde los órganos competentes determinarán si se hizo un buen o mal uso de los mismos, en este momento está en estado de presunción pero esperaremos los dictámenes de estas dependencias", expuso.

Meraz Ramírez pidió a los empresarios confianza e indicó que se trabaja para sacar del "bache" económico y financiero al estado, y luego se buscará poner reglas claras para fortalecer los compromisos y programas de obra aplicables al ISN y otros, pues también está pendiente el Impuesto Sobre Hospedaje.

A partir de este año, se incrementó el ISN al sector empresarial del estado Durango en uno por ciento, para quedar en tres por ciento, pero después de 11 meses, no se ha observado que ello se refleje en obras de infraestructura para el desarrollo económico, como debiera ocurrir con este gravamen.

El sector industrial busca que regresen las reuniones del comité donde se desglose la aplicación del recurso que ellos aportan, pues durante el sexenio estatal anterior hubo una total falta de transparencia. Canacintra Gómez Palacio consideró que ha habido un desempeño positivo del gobierno de Esteban Villegas en cuanto a la atracción de inversiones pero ha quedado a deber en el tema de transparencia y de retribuir a las regiones lo que generan.