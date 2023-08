Piden campaña de educación vial

El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) consideró que se requiere de una campaña de concientización y de educación vial para los automovilistas y motociclistas, pero también para los ciclistas, pues los empresarios indicaron que existen graves problemas en la región debido a la falta de cultura en este sentido.

"Todos los problemas se derivan de la falta de educación y de respeto", dijo Rodolfo Silva Rosales, presidente del CLIP, quien se pronunció por cuidar aspectos que van desde el no ocupar las líneas peatonales en los cruceros, pues hay automovilistas que las obstruyen y bloquean el paso de la gente que cruza en las esquinas.

Las cámaras que integran el organismo empresarial se reunieron con el director de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón, Luis Morales Cortés, a quien le solicitaron las mencionadas campañas, así como el que se respeten las áreas peatonales, pues indicaron que hay vehículos que se estacionan en estas zonas.

A la reunión del CLIP se invitó también a los titulares de Tránsito y Vialidad de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, al considerar que se trata de temas metropolitanos y que requieren de acciones coordinadas, pero el director de la corporación en Gómez Palacio no se presentó y el de Lerdo ni siquiera les tomó la llamada, motivo por el cuál, buscarán el acercamiento con los alcaldes de ambos ayuntamientos para que conozcan la situación.

Los empresarios también propusieron que se multe a los conductores de camiones contaminantes y que se les retiren las bicicletas a los ciclistas que no usen luz ni chalecos reflejantes por las noches.

"Sobre los autobuses que contaminan en toda la ciudad y que, incluso, a los peatones los llenan de humo, porque traen unidades que no han recibido mantenimiento y que es puro humo lo que sueltan, otra situación es que los ciclistas que no traen luz o chaleco en las noches, que se atraviesan y son un problema muy grave porque no se ven en la oscuridad", comentó Silva Rosales.

El titular del CLIP dijo que los repartidores de comida rápida necesitan contar con un seguro, por lo que se requiere de modificaciones en la normativa que obliguen a ello, por parte de los Cabildos. También en cuanto a que los automovilistas respeten los límites de velocidad en las zonas escolares.