Piden ayuda para actriz Rosita Pelayo

La actriz mexicana, Rosita Pelayo, no la está pasando nada bien en cuanto a su salud se refiere. Tras padecer enfermedades como la artritis reumatoide degenerativa, ahora se le detectó un tumor en el colón.

De acuerdo con varios periodistas y colegas de la primera actriz, ella no cuenta con el dinero necesario para una operación que necesita con urgencia, por eso se está pidiendo ayuda a la comunidad.

"Nuestra querida amiga necesita con urgencia una operación para extirpar un tumor en el colón.

"La meta es juntar 300 mil pesos que cubrirían todo. ¿Qué dice tu corazón?, ¿Apoyas a Rosita?", se lee en un flyer que está circulando en las redes.

En el mismo se aprecia el número de cuenta donde la gente puede cooperar y con ello, la artista logre someterse al procedimiento quirúrgico.

"Banamex Clabe Interbancaria 0021 800 268 7187 8253, a nombre de Rosa María Pelayo Vargas".

Rosita se dio a conocer en programa como Cachún Cachún ra ra!, Los papás de mis papás y Desde Gayola

Telenovelas, ha hecho bastantes, entre ellas: La fea más bella, Sueños y caramelos, Salomé, Abrázame muy fuerte, Serafín y Rencor apasionado, entre otras.

Hace unos días, Rosita ofreció una entrevista a El Universal en la que contó que apenas se había hecho unos estudios para saber qué tenía.

"Me hice los últimos estudios que son tomografías, con contraste y no sé qué. Eso todavía no me dicen qué, que eso es lo importante que tiene que saber el doctor y la biopsia que me hicieron de esa bola, todavía no me dicen", mencionó al respecto.

"A mí lo que me dejó nerviosa es que el doctor, quiero pensar que se equivoca, porque dijo, cuando vio la foto de la bola. Dijo 'uy, no, no, eso es maligno', y yo dije '¡¿qué?!'... Así dijo, pero como yo digo, 'ay no creo que tan abusado'", añadió.

Pero Rosita dijo que el mismo médico le comentó que aunque el tumor fuera maligno, estaba a tiempo de tomar medidas. Los resultados de las pruebas indicaron que se trata de cáncer de colón.