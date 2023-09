Piden puente peatonal frente al ISSSTE en Lerdo

La regidora panista, Salomé Elyd Sáenz, externó durante la sesión de Cabildo de este jueves la necesidad de contar con un puente peatonal frente al hospital del ISSSTE, una zona donde ya ha habido accidentes y que representa un peligro para los transeúntes.

La propuesta de la regidora fue encaminada en el sentido de ver la posibilidad de gestionar recursos públicos por parte del Ayuntamiento para este puente peatonal.

“Quisiera solicitar, no sé si a través del Gobierno del Estado, o a través de la Presidencia Municipal o entre las dos si se pudiera construir o tener un puente peatonal para poder cruzar del ISSSTE al otro lado del bulevar ya que es un paso muy peligroso para las personas que salen del ISSSTE, entonces no sé si competa ahora el Gobierno de estatal o ver la manera de que se pueda contemplar en el presupuesto para el próximo presupuesto”, dijo la regidora.

Habló además de la necesidad de contratar una empresa para que se revise el par vial con la calle Chihuahua: “ya que también hay muchas personas que están desesperadas porque no pueden entrar a sus cocheras y también se hace mucho tráfico”

Pide priista señalización en la calle Coahuila

El regidor priísta, José Dimas López González, pidió señalización en la calle Coahuila, en el tramo de Rayón a Hidalgo pues recordó que en esta zona se convierten en dos caminos y no hay señalamientos que indiquen cuál es el sentido de cada uno: “Esto abre la posibilidad a que si hay un percance no se tenga certeza de quién puede o no tener la culpa además de que por ahí está la Hacienda San Fernando y cuando hay eventos la movilidad se limita”.