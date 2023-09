Pide apoyo para recuperar a sus hijas

Desesperada por no tener noticias de sus tres hijas y sobre todo, desconocer el cómo avanza la denuncia en contra de su expareja por presunta violación de su hija mayor, Sarah Rodríguez, dio a conocer su caso.

En entrevista, compartió que fue el 25 de diciembre de 2022, que llevó a sus hijas con Sheila, su madre para que pasaran Navidad. Ese fue el último día que estuvieron sus hijas en casa.

Se trata de tres menores, una de 13, otra de 11 y una más de 10 años de edad.

Compartió que días más tarde, justo el 11 de enero de 2023, que su madre, y abuela de las menores, acudió a la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en Torreón para denunciar una presunta violación de la expareja de Sarah a su hija mayor, según relatos de la menor.

"Yo nunca estuve enterada… mi expareja Édgar N, vivíamos juntos hace tres años", comentó.

Sobre la denuncia que presentó su madre, no tuvo conocimiento por parte de la Pronnif.

"Lo que me dijeron es que no se puede dar información porque no esta metida en la carpeta", según le explicó una agente del ministerio público.

Fue entonces que a decir de Sarah se registraron una serie de irregularidades, pues mientras ella pretendía denunciar a su propia madre por "sustracción de menores" al tener la guardia y custodia de sus hijas, su madre realizaba un convenio "compromiso de buenos cuidados" ante la subprocuraduría de la Pronnif, en cuya primera cláusula se especificaba que los padres continuarían teniendo la guardia y custodia de las menores.

El convenio lo solicitó la abuela ante la supuesta ausencia de Sarah, hecho que niega. El caso llegó hasta los juzgados de lo familiar, impidiéndole así tener contacto con sus hijas.

Aunque sí se estableció un pago de pensión, el cual ha cumplido semanalmente en especie, entrega que debe hacer por mensajería.

Aunque también se estableció el que las menores tuvieran encuentros a través de videollamadas, hace dos meses que no se han realizado "y desconozco cómo estén".

Fue entonces que la lucha por las menores comenzó. Y del caso de la presunta violación, desconoce qué avances se tiene, pero presume que son nulos.

Sarah no descarta la idea de presentar una queja en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) por el actuar de la subprocuraduría de la Pronnif.

"Pues también violentaron mis derechos como madre", dijo Sarah, quien aseguró que sus ella es para y por sus hijas.