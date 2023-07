Pianista Ricardo Acosta compartirá su pasión por Beethoven

El Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) ha anunciado que el reconocido pianista lagunero Ricardo Acosta, participará en un par de actividades culturales la próxima semana.

La primera de ellas consistirá en dos recitales donde interpretará sonatas del maestro Ludwig Van Beethoven. Estos se efectuarán el miércoles 2 y el viernes 4 de agosto, en el Teatro Isauro Martínez, a partir de las 20:00 horas.

El programa para el primer recital incluirá la Sonata Op. 2 no. 1 en Fa mayor, Sonata Op. 2 no. 3 en Do mayor y Sonata op. 57 en Fa menor Appassionata. Mientras que para el segundo se incluirá Sonata Op. 90 en Mi menor, Sonata Op. 14 no. 2 en Sol mayor, así como la Sonata op. 101 en La mayor.

La otra actividad que encabezará Ricardo Acosta, será una master class el próximo sábado 5 de agosto dentro de las instalaciones del Instituto de Música de Coahuila (INMUS). Esta tendrá un costo de $500 pesos y los interesados pueden acudir al INMUS para inscribirse.

Acosta se instruyó musicalmente en Torreón gracias a los conocimientos pianísticos de la maestra Mariana Chabukiani. Su músculo técnico y creativo se ha complementado gracias a su estancia en el Center for the Arts de Estados Unidos.

Además de recibir reconocimientos y pisar escenarios alrededor del mundo, ha sido un colaborador constante en las temporadas de Camerata de Coahuila.