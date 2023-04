Peso Pluma destrona a Miley Cyrus en Spotify y se coloca como número uno el top mundial

En la música, como en la vida, nada escrito pero sí en constante movimiento; todos los días podemos ver cómo van surgiendo nuevos ídolos, nuevos géneros y nuevos éxitos. Si bien es cierto que el regional mexicano fue criticado durante varios años, ahora goza de una gran popularidad, es por ello por lo que bandas como Grupo Firme, Grupo Frontera, y artistas emergentes como Natanael Cano o Peso Pluma han ganado gran importancia dentro de las listas de popularidad, incluso, destronando a estrellas ya consolidadas.

Justamente es el mexicano Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, quien recientemente ha hecho historia en las plataformas digitales, y es que no sólo destronó a una da las canciones que más ha sonado en los últimos meses, se trata de "Flowers" de Miley Cyrus, sino que consiguió que por primera vez desde la aparición de Spotify, un tema del género regional se posicione en el número uno del top mundial.

El cantante de corridos tumbados se encuentra en el primer puesto de este listado, gracias al tema "Ella baila sola", en donde colabora con la agrupación Eslabón perdido, también representantes de este movimiento.

Desde su lanzamiento el público, hace casi un mes, la canción ha logrado acumular más de 6 millones 700 mil reproducciones en Spotify, lo que la colocan muy arriba de "Flowers", que junta 5 millones 900 mil escuchas. Pero eso no es todo, en otras plataformas también ha causado gran revuelo, por ejemplo, en YouTube le video ya rebasó los 26 millones de vistas, en tan solo 9 días de haberse estrenado.

El joven artista también se ha posicionado por encima de Rosalía, Bad Bunny, Shakira y Harry Styles, artistas que habían estado dominando las listas de éxitos en los últimos tiempos.

"¡Y pura doble P!", es la frase característica de este joven de apenas 23 años que ya ha saboreado las mieles de éxito. A pesar de su corta carrera, Hassan Emilio (nombre real del artista) ya ha pisado algunos de los escenarios más importantes de la escena musical, no sólo en México; sino en Estados Unidos, pues hace tan sólo unas horas fue invitado por Becky G para acompañarla en el Coachella, unos de los festivales más icónicos.

Originario de Guadalajara, Peso Pluma ha obtenido fama internacional muy rápidamente gracias a sus colaboraciones con personalidades de diferentes géneros como Natanael Cano, Junior H y la mismísima intérprete de "Mayores", pero también a las redes sociales, donde sus pegadizas letras suelen ser usadas por muchos usuarios.

Esta no es la primera vez que el tapatío desbanca a una estrella de la música, ya que también ha superado a Bad Bunny, por lo menos en México. En 2022 el cantante puertorriqueño fue proclamado como el más escuchado en streaming y no había una sola canción suya que no se encontrara en el top.

En nuestro país, Benito era el líder indiscutible de la radio, de las listas de reproducciones y del gusto del público; pero en últimos meses la popularidad del llamado "Conejo Malo" ha ido bajando. "Me porto bonito" y "Ojitos lindos", dos de sus temas más exitosos, se encuentran en los sitios 37 y 42 respectivamente; mientras que Peso Pluma ocupa los cinco primeros lugares del listado.