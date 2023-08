Peso Pluma consigue dos nominaciones en los MTV Video Music Awards 2023

El mexicano Peso Pluma sorprendió luego de que recibió dos nominaciones en los MTV Video Music Awards 2023 como mejor artista nuevo y mejor latino.

En la categoría Mejor Artista Nuevo compite contra GloRilla, Ice Spice, Kaliii, PinkPantheress y Reneé Rapp.

Por otro lado, compite con la canción Ella Baila Sola en colaboración con Eslabón Armado en la categoría de mejor latino.

En esta última compite contra Anitta y su tema Funk Rave; Bad Bunny por Where She Goes; Grupo Frontera y Bad Bunny por un x100to; Karol G y Shakira con TQG y Rosalía con Despechá.