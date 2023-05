Pese a día hábil, escuelas de nivel básico de La Laguna suspenden clases por festejos magisteriales

Pese a que el calendario escolar 2022-2023 de Coahuila y Durango marca este viernes 12 mayo como día laboral, hubo algunas escuelas públicas de nivel básico de la región Lagunera que suspendieron clases por los diversos festejos del Día del Maestro y la Maestra.

El propio calendario marca en ambas entidades que la suspensión de labores docentes para reconocer el trabajo y la entrega de las trabajadoras y los trabajadores de la educación será el próximo lunes 15 de mayo.

(ANGÉLICA SANDOVAL)

En Durango, Efrén Estrada Reyes, secretario general de la Sección 44 del SNTE, dijo que el suspender clases no significa que las y los docentes no tengan actividad. "Obviamente sentimos que los niños están siendo afectados pero también los maestros necesitan de los espacios para poder reinventarse, para poder formatearse, para poder dar lo mejor de sí, esa es la razón por la que nosotros aplaudimos y respetamos este tipo de actividades porque hacen falta. Un maestro no tiene un psicólogo, un maestro es su propio psicólogo, y atender tantas conciencias por ejemplo, a veces no es tan sencillo", señaló.

El líder sindical acudió este viernes a Gómez Palacio para participar en un evento de convivencia que hizo el sector 07 de Educación Primaria (aglutina a unas 26 escuelas) y la zona 11 de Educación Física.

Estrada Reyes llamó a los padres y madres de familia a que "comprendan que la actividad del docente es una actividad que requiere también de los espacios docentes para poder dar lo mejor de sí después".

Por su parte, el subsecretario de Educación en La Laguna de Durango, Fernando Ulises Adame de León comentó que el día de hoy es muy "ajetreado" pues los docentes tienen muchas actividades.

"Pero sí debo decirlo que no es día inhábil el día de hoy, los profesores saben que el día inhábil es el próximo día lunes 15 de mayo. Hoy están haciendo algunas actividades y nosotros los acompañamos pero sí les hemos dicho desde el principio que este día no está considerado como un día inhábil", mencionó.

El funcionario admitió que hay varias instituciones educativas que no tuvieron clases aunque no precisó cuántas. "Muchas felicidades a los maestros, la verdad es que nosotros estamos muy orgullosos de ellos, es un sector sufrido, siempre la población piensa que el sector magisterial es un sector muy privilegiado y la verdad, el único privilegio real que tienen es tener en sus manos la educación de nuestros hijos, es un sector que lucha, que trabaja y que nosotros reconocemos ampliamente", apuntó.

En La Laguna de Coahuila, la coordinadora de Servicios Educativos, Flor Estela Rentería Medina, dijo que estaba esperando el informe de cada uno de los sectores de la estructura educativa pues hoy no se le dió el día a las y los docentes. "Hoy tengo entendido que algunos tuvieron algunas actividades que organizaron con su estructura educativa, con sus supervisores y jefes de sector", agregó.

NO HAY CLASES

El Siglo de Torreón hizo un recorrido este viernes por los municipios de Torreón y Gómez Palacio y se pudo observar que algunas escuelas estaban vacías. Incluso, los mismos padres y madres de familia mostraron los mensajes que recibieron por parte de los planteles y que decían:

"Con motivo de la fiesta delegacional y el día del maestro, los siguientes días serán inhábiles: viernes 12 y lunes 15 de mayo. Nos vemos el martes 16".

Además, en Torreón algunos profesores y profesoras dijeron que los secretarios delegacionales habían pasado a los centros de trabajo a notificarles de las fiestas y de la suspensión de clases.

El recorrido se hizo esta mañana en escuelas primarias de Gómez Palacio como la Emilio Carranza, 18 de Marzo, Francisco Sarabia, Distribuidores Nissan No. 71 y Durango. En Torreón, no hubo actividad para niños y niñas en primarias como Año de Zaragoza 1962, Nazario Ortíz Garza, Héroe de Nacozari y Profra. Antonia Solís Amaro, entre otras.