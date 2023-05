Pese a derrotarlo, John Ryder asegura que 'ya pasó el mejor momento' de 'Canelo' Álvarez

John Ryder cayó por decisión unánime ante "El Canelo" Álvarez, pese al resultado y la lesión que le dejó el mexicano, cuestionó la carrera de Saúl.

"Probablemente ya pasó su mejor momento", expresó Ryder tras la pelea con el tapatío.

Álvarez retuvo con éxito los cuatro títulos de los supermedianos -CMB, AMB, OMB y FIB- tras 12 rounds donde los jueces le dieron victoria unánime al pugilista mexicano por tarjetas de 120-107, 118-109 Y 118-109.

A lo largo de la pelea en el estadio Akron, "Canelo" Álvarez intentó llevar al británico a las esquinas y las cuerdas, pero Ryder pudo salir de la mejor manera.

"Quería detenerme y no pudo hacerlo", expresó el pugilista que llega a un récord de 38 -32 ganadas y 6 perdidas-.

(FOTO: ARCHIVO)

Aunque Álvarez Barragán no pudo concretar el nocaut, sí le impactó un golpe poderoso a John quien afirma sí lo mermó en el desarrollo de la pelea.

"Creo que todo pudo ser distinto, sin el problema de mi nariz, porque me tomó varios rounds ajustarme, pero pude cerrar fuerte" y Ryder concluyó explicando la gravedad del puñetazo, "no fue un golpe tan duro y siento que sí me rompió la nariz".