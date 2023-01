Pesa ser hijo de Napoleón: José María

José María, hijo de Napoleón, dijo en entrevista con El Siglo de Torreón que sí pesa ser hijo del creador de Vive.

"He tenido la oportunidad de acompañarlo en su gira de despedida. Es increíble y bonito porque es muy sentimental, porque aparte de acompañar al artista, estoy viendo el adiós de mi padre de los escenarios y es complicado porque nací viéndolo cantar.

"Ahora que sé que se retira y la pregunta es qué pasara la última vez que haga su maleta, te pones en el papel de artista y dice, 'qué padre que esté pasando esto'. En todos los lugares lo reciben increíble, pero por el lado de ser su hijo, pesa, pesa un poco".

José María mencionó que pese a que su papá se va de los escenarios, él, por su parte, seguirá luchando por obtener un lugar en la música.

"Es lo que he peleado toda mi vida. La gente que me conoce sabe que llevo en esto mucho tiempo. Siempre he querido lo mismo y no tengo un plan B en mi vida", relató.

En ese sentido, el cantante mencionó que su padre siempre le ha enseñado a pelear por conseguir sus objetivos.

"En la vida, pues luchar por lo mío, ir detrás de mis sueños con respeto y en el escenario prácticamente lo mismo. Mi padre siempre ha sido una persona muy humilde".

El cantante dijo que ha sacado varios temas como Día 22, que es bailable y habla de una historia de infidelidad, pero es como esa manera de bailar con tu dolor, nunca superas nadas hasta que no te ríes de ello".

Pese a que no canta reguetón, José María externó que sí lo disfruta.

"Escucho de todo. Soy ese insecto raro que en el avión cuando se mueve y me da miedo oigo metal, y luego también escucho grupos cristianos como Creed. Y si salgo con mi mujer bailamos reguetón". El artista compartió cómo se visualiza en un futuro.

"Me veo con mi familia unida, me veo con mis hijos grandes. Quiero estar vivo para entonces y me he cuidado para ello. Soy alguien que batalla por su peso, por eso debo cuidarme mucho".