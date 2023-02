Pervez Musharraf, exdictador de Pakistán, muere a los 79 años

El ex dictador militar paquistaní Pervez Musharraf, que gobernó esta potencia nuclear por casi una década, murió este domingo en Dubai tras varios años padeciendo una rara enfermedad, informaron allegados y fuentes oficiales.

El general “murió hoy en el American Hospital de Dubái a la edad de 79 años. Sufría de una enfermedad rara llamada amiloidosis", confirmó a EFE el expresidente del All Pakistan Muslim League, la formación de Musharraf, Muhammed Amjad.

Musharraf estaba siendo tratado en Dubai, donde residía, por amiloidosis, una rara enfermedad que se produce por la acumulación en los órganos de una proteína llamada amiloide, lo que altera el funcionamiento de los tejidos y provocan disfunciones.

"Atravesando una etapa difícil donde la recuperación no es posible y los órganos no funcionan correctamente. Oren por su tranquilidad en su diario vivir", dijo la familia en un comunicado publicado en junio pasado.

El ala de prensa del Ejército paquistaní expresó en un comunicado sus "más sinceras condolencias por el triste fallecimiento del general Pervez Musharraf, ex presidente, CJCSC (Comité de Jefes de Estado Mayor Conjunto)y jefe del Estado Mayor del ejército".

"Que Alá bendiga el alma del difunto y dé fuerza a la familia en duelo", añadió.

El primer ministro Shehbaz Sharif en un breve mensaje ofreció también "sus condolencias a la familia del General (retirado) Pervez Musharraf. ¡Que el alma del difunto descanse en paz!", publicó en Twitter.

De acuerdo con el paquistaní Geo TV, el lunes se realizará un vuelo especial desde Dubai para llevar el cuerpo de Musharraf de regreso a Pakistán para su entierro.

Sin embargo, de acuerdo con Amjad, "su familia tomará la decisión final sobre si su cuerpo será devuelto a Pakistán o no. Su madre fue enterrada en Dubái, así que tal vez decidan enterrarlo también en Dubái, eso está por verse”, indicó.

Musharraf, que enfrentaba en Pakistán varios casos judiciales, se encontraba en Dubai desde 2016, adonde viajó para atender su salud con la promesa de volver para hacer frente a la Justicia, pero desde entonces había rechazado regresar.

El militar retirado que llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1999 y gobernó la potencia nuclear hasta 2008, fue juzgado por un tribunal especial por el delito de traición contra el militar, acusado de imponer el estado de excepción y decretar la detención de decenas de jueces.

Aunque el tribunal condenó en 2019 al expresidente golpista a la pena de muerte, marcando la primera vez en siete décadas de historia como país que un dictador militar es condenado por sus acciones, el dictamen fue anulado el año siguiente por Alto Tribunal de Lahore.

Pakistán ha estado gobernado por cuatro dictadores militares que dieron tres golpes de Estado a lo largo de los 72 años de historia del país, el primero de ellos en 1958 y el último en 1999.

Incluso cuando no ostenta el poder directamente, el Ejército ejerce un gran control sobre la política exterior y la seguridad nacional.

¿Quién fue el general Pervez Musharraf, aliado de EUA tras atentados del 11 de septiembre?

(AP)

El general y expresidente paquistaní Pervez Musharraf, que murió este domingo en el exilio a los 79 años, quedará para la historia como el último dictador de Pakistán, fuerza clave que sirvió a Estados Unidos para la guerra contra Al-Qaeda tras el ataque del 11 de septiembre.

"Me he enfrentado a la muerte y la he derrotado varias veces en el pasado porque el destino y la suerte siempre me han sonreído. Solo rezo para tener más que las proverbiales nueve vidas de un gato", escribió el exdictador en su autobiografía "En la línea de fuego"(2006).

El general de cuatro estrellas llegó al poder en 1999, poco después de haber sido destituido como jefe militar por el entonces primer ministro, Nawaz Sharif, con un incruento golpe de estado, el último vivido por la nación asiática que ha pasado varias décadas de sus 75 años de historia bajo el poder militar.

En pocas horas, Sharif fue apartado del poder, Musharraf asumió el mando del Ejecutivo, se proclamó presidente en 2001, cargo que ratificó en un controvertido referéndum en 2002.

Los atentados del 11 de septiembre de 2011, ocurridos meses después de la legitimación de su poder en el país, determinarían el rol geopolítico que el estratega militar estaría por cumplir.

ALIADO DE EEUU

Pakistán pagó también los platos rotos de su vecino Afganistán, que bajo el primer régimen de los talibanes, servía de refugio a los líderes de al-Qaeda, y desde donde se dirigieron los ataques.

Pakistán recibió un mensaje de la Administración del entonces presidente George W. Bush, que decía "o estás con nosotros o estás contra nosotros", dijo Musharraf que al decidir convertirse en un aliado de los EE.UU quedó en la primera línea de batalla.

Las consecuencias, por supuesto, también las enfrentó Pakistán.

La invasión de Afganistán por las fuerzas internacionales, liderada por Estados Unidos, obligó a la fuga de los talibanes y la caída de su régimen, con muchos de sus líderes y aliados, incluido Osama bin Laden, huyendo de regreso a Pakistán.

Los bombardeos dirigidos con drones desde el suelo paquistaní por los estadounidenses, con el apoyo de Musharraf, no solo obligaron a los talibanes a huir a través de la frontera sino que alcanzaron también Pakistán con miles de víctimas, cientos de ellos civiles.

La posición del dictador frente a la guerra se convirtió también en un riesgo contra su propia integridad, con las fuerzas insurgentes considerándole un blanco de guerra.

"De repente, hubo una gran explosión y mi auto voló por los aires. Estaba cara a cara con el terror. Era el 14 de diciembre de 2003 y me dirigía a casa del Army House después de haber aterrizado en Islamabad unos minutos antes", relató en sus memorias sobre uno de los dos atentados que sufrió en ese periodo.

EL PAKISTÁN DEL PROGRESO

Durante el mandato de Musharraf, Pakistán dio muestras de desarrollo en los campos económico y social, con un crecimiento económico anual del 7,5%, que sigue siendo el nivel más alto en casi tres décadas, según datos del Banco Mundial.

Sus políticas económicas fueron elogiadas por instituciones financieras locales e internacionales.

En su mandado se permitió también una proliferación de canales de televisión privados sin precedentes, y los canales de televisión privados aumentaron de cero a 70 para 2008, el último año de su mandato.

Sin embargo, la imposición de un estado de emergencia en noviembre de 2007 resultó ser una decisión fatídica para su mandato.

El general intentó suspender la Constitución y reemplazar al presidente del Tribunal Supremo, Iftikhar Chaudhry, lo que lo enfrentó con la oposición y se convirtió en el motivo por el que afrontó más tarde un caso de traición.

La popularidad, que se ganó por sus políticas en los campos de la economía y la modernización del país, comenzó a hundirse. En agosto de 2008, Musharraf anunció su dimisión en un largo discurso defendiendo las decisiones que había tomado.

El exgobernante militar formó su propio partido político, la Liga Musulmana de Pakistán, y prometió volver al poder, pero el Gobierno del recién electo primer ministro Nawaz Sharif, el mismo que Musharraf echó del poder en 1999, se lo impidió.

Musharraf fue juzgado por un tribunal especial por el delito de traición. Aunque el tribunal lo condenó en 2019 a la pena de muerte, marcando la primera vez en siete décadas de historia como país que un dictador militar es condenado por sus acciones, el dictamen fue anulado el año siguiente por Alto Tribunal de Lahore.

Musharraf estaba siendo tratado en Dubai, donde residía, por amiloidosis, una rara enfermedad que se produce por la acumulación en los órganos de una proteína llamada amiloide, lo que altera el funcionamiento de los tejidos y provocan disfunciones.