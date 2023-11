Personas trans, víctimas de discriminación laboral en Durango; no denuncian por temor

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Durango (CEDH) ha recibido quejas sobre discriminación laboral por parte de la comunidad LGBTIQ+, sobre todo de personas trans.

Dimar Guillén, consejera de la CEDH en Durango, informó que de manera personal ha recibido al menos cinco quejas, las cuales no se llegan a formalizar ante el temor de los ofendidos por la serie de amenazas que han llegado a recibir, incluso de muerte.

Guillén comentó que aunque la Comisión no es competencia, se reciben las quejas y se canalizan a la autoridad competente.

“En mis redes me ha tocado atender como cinco en este año, pero lamentablemente son personas que no quieren interponer denuncia por temor, por amenazas, incluso de perder su vida por parte de sus propios compañeros”, comentó la consejera de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

En las quejas se han manifestado hechos que pudieran parecer simples para cualquier persona pero no para personas trans, como el hecho de utilizar un baño. “El uso de los baños es algo tan simple y tan efímero que se pueda ver”.

También mencionó que las personas trans y no binarias, al menos en La Laguna de Durango, no tienen acceso a trabajos formales.

“Recordar que las personas trans y no binarias, por falta de documentación, no pueden recurrir a trabajos formales porque no se les reconoce su identidad”, explicó la consejera.

Ante tal situación, Guillén habló sobre la necesidad de que las empresas y cualquier otro centro de trabajo, cuenten con protocolos para atender casos de violencia o acoso.