Personas cercanas a Madonna están preocupados por su salud

La presión porque su próxima gira alcanzara los niveles de éxito que han registrado otras cantantes más jóvenes como Taylor Swift sería la verdadera razón por la que Madonna habría terminado en el hospital, aseguran algunas de las personas más cercanas a la llamada "Reina del pop".

La salud de la intérprete de Hollywood se convirtió en tema de conversación hace unos días, cuando se dio a conocer, a través de las redes sociales, que había sido hospitalizada de emergencia en la unidad de cuidados intensivos en una clínica de Nueva York.

Aunque el diagnóstico oficial fue una grave infección bacteriana, amigos de la cantante aseguraron al "New York Post" que la razón detrás del colapso de la icónica artista, se debió a que ella misma se habría sometido a un esfuerzo físico que sobrepasó sus límites, esto con la única intención de poder competir con los shows de otras cantantes mucho más jóvenes que ella.

"La cuenta regresiva estaba realmente en marcha. Madonna tenía todas sus fichas puestas en esta gira", dijo una fuente anónima al medio. "Estaba trabajando horas extras y las personas a su alrededor le han estado recordando que ya no tiene 45 años, y mucho menos 25", agregó.

Y es que, Madonna ha seguido muy de cerca los tours de Swift y P!nk, quienes han acaparado los titulares por sus espectáculos de más de cuatro horas y las acrobacias que realizan por los aires. Por esta situación, la artista ochentera se obligó a realizar ensayos agotadores que terminaron afectando su cuerpo.

Esta actitud alarmó a su equipo de trabajo, pues temían que siguiera el mismo destino que Michael Jackson, quien perdió la vida a pocos meses de iniciar la gira This is it, en 2009: "Nadie lo diría en voz alta, pero había preocupaciones sobre otra situación como la de Michael Jackson, si ella no baja un poco la velocidad".

Por si fuera poco, también revelaron que las constantes críticas que recibe en redes sociales por su apariencia física y su edad también han sumado a su afán por competir, ya que quiere demostrarle al público que sigue siendo Madonna.

¿Qué pasará con la gira de Madonna?

Tras la noticia de las complicaciones de salud de Madonna, el mánager de la cantante reveló que tanto el inicio de la gira como las fechas que la conforman podrían posponerse, pues la cantante continúa recuperándose en su casa.

Pero, a pesar del problema de salud, la cantante sigue enfocada en su The Celebration Tour, y aunque es muy poco probable que pueda arrancar en los días en los que se tenía planeado, lo que sí es un hecho es que no cancelará ni un solo concierto, esto a pesar de que su equipo ya se lo ha sugerido: "Ella está en casa, feliz y asistiendo a reuniones, y ha rechazado una propuesta para reducir la gira porque todavía quiere ofrecer tantas fechas como sea posible cuando recupere su fuerza".

Además del descanso y los cuidados que le fueron recetados, Madonna también ha tomado cartas en el asunto sobre sus defensas y, para evitar que algo así vuelva a sucederle, "está trabajando con un grupo de médicos para estimular su sistema inmunológico. Volverá, estoy seguro de ello", finalizó la fuente.